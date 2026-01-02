Что происходит с ценами на золото 2 января 2025 года?

Спотовая стоимость золота выросла на 1,5%. Теперь этот металл стоит – 4 378,75 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Ценовой максимум в 2025 году был установлен 26 декабря. Тогда золото достигло – 4 549,71 доллара за унцию, сообщает Reuters.

Почему дорожает золото:

растет геополитическая напряженность;

ожидается снижение ставки ФРС (вероятно, в этом году это произойдет дважды);

"держится" спрос на безопасные активы.

Снижение процентных ставок, ставки на дальнейшее смягчение монетарной политики Федеральной резервной системой США, геополитические конфликты, высокий спрос со стороны центральных банков и рост активов в биржевых фондах способствовали росту цены на золото в прошлом году,

– отмечает издание.

Интересно! В 2025 году золото подорожало на 64%. Это самый большой годовой рост, начиная с 1979 года.

Как изменились цены на серебро сегодня?

Спотовая стоимость серебра сегодня выросла на 3,7% до 73,90 доллара за унцию. Напомним, исторический максимум был установлен в понедельник. Тогда одна унция стоила – 83,62 доллара.

Важно! За 2025 год серебро выросло в цене на 147%. Нужно понимать, что недоходные активы показывают себя хорошо именно в условиях низких процентных ставок.

Металл впервые преодолел несколько важных этапов, что стало возможным благодаря его признанию критически важным минералом США, ограничением поставок и низким запасам на фоне роста промышленного и инвестиционного спроса,

– указывает издание.

