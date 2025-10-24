Скільки можна отримати за золотий брухт 24 жовтня?
Вартість золота залежить від проби. Тобто, частки золота у сплаві, повідомляє 24 Канал з посиланням на регулятора.
Сьогодні ціна лому дещо вища, ніж була вчора:
- золото 333 проби має ціну – 1 807,86 гривні за грам
- 375 проби – 2 035,88 гривні за грам;
- 500 проби – 2 714,51 гривні за грам;
- 583 проби – 3 165,12 гривні за грам;
- 585 проби – 3 175,98 гривні за грам;
- 750 проби – 4 071,77 гривні за грам;
- 900 проби – 4 886,12 гривні за грам;
- 999 проби – 5 423,59 гривні за грам.
Важливо! Проба прямо вказує на відсоток золота у складі. Якщо на виробі написано 585, то частка чистого металу там – 58,5%.
Що потрібно знати про золото зараз?
Сьогодні золото дещо впало в ціні. Воно сягнуло – 4 086,46 долара за унцію, повідомляє Reuters.
НБУ відкоригував усі закупівельні ціни. Грам банківського металу у регулятора коштує – 5 483,86 гривні за грам.
Колір золотого виробу вказує на його склад. Наприклад, червонуватий відтінок – це наслідок додавання міді.