Скільки можна отримати за золотий брухт 24 жовтня?

Вартість золота залежить від проби. Тобто, частки золота у сплаві, повідомляє 24 Канал з посиланням на регулятора.

Сьогодні ціна лому дещо вища, ніж була вчора:

золото 333 проби має ціну – 1 807,86 гривні за грам

375 проби – 2 035,88 гривні за грам;

500 проби – 2 714,51 гривні за грам;

583 проби – 3 165,12 гривні за грам;

585 проби – 3 175,98 гривні за грам;

750 проби – 4 071,77 гривні за грам;

900 проби – 4 886,12 гривні за грам;

999 проби – 5 423,59 гривні за грам.

Важливо! Проба прямо вказує на відсоток золота у складі. Якщо на виробі написано 585, то частка чистого металу там – 58,5%.

Що потрібно знати про золото зараз?