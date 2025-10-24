Сколько можно получить за золотой лом 24 октября?

Стоимость золота зависит от пробы. То есть, доли золота в сплаве, сообщает 24 Канал со ссылкой на регулятора.

Сегодня цена лома несколько выше, чем была вчера:

золото 333 пробы имеет цену – 1 807,86 гривны за грамм

375 пробы – 2 035,88 гривны за грамм;

500 пробы – 2 714,51 гривны за грамм;

583 пробы – 3 165,12 гривны за грамм;

585 пробы – 3 175,98 гривны за грамм;

750 пробы – 4 071,77 гривны за грамм;

900 пробы – 4 886,12 гривны за грамм;

999 пробы – 5 423,59 гривны за грамм.

Важно! Проба прямо указывает на процент золота в составе. Если на изделии написано 585, то доля чистого металла там – 58,5%.

Что нужно знать о золоте сейчас?