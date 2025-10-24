Сколько можно получить за золотой лом 24 октября?
Стоимость золота зависит от пробы. То есть, доли золота в сплаве, сообщает 24 Канал со ссылкой на регулятора.
Сегодня цена лома несколько выше, чем была вчера:
- золото 333 пробы имеет цену – 1 807,86 гривны за грамм
- 375 пробы – 2 035,88 гривны за грамм;
- 500 пробы – 2 714,51 гривны за грамм;
- 583 пробы – 3 165,12 гривны за грамм;
- 585 пробы – 3 175,98 гривны за грамм;
- 750 пробы – 4 071,77 гривны за грамм;
- 900 пробы – 4 886,12 гривны за грамм;
- 999 пробы – 5 423,59 гривны за грамм.
Важно! Проба прямо указывает на процент золота в составе. Если на изделии написано 585, то доля чистого металла там – 58,5%.
Что нужно знать о золоте сейчас?
Сегодня золото несколько упало в цене. Оно достигло – 4 086,46 доллара за унцию, сообщает Reuters.
НБУ откорректировал все закупочные цены. Грамм банковского металла у регулятора стоит – 5 483,86 гривны за грамм.
Цвет золотого изделия указывает на его состав. Например, красноватый оттенок – это следствие добавления меди.