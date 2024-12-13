Прогноз для золота на 2025 рік

Експерти з Goldman Sachs очікують, що у наступному році золото подорожчає до 3000 доларів за унцію. Вони назвали ключові фактори, які сприятимуть подорожчанню дорогоцінного металу. Про це пише 24 Канал з посиланням на Markets Insider.

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Перш за все у Goldman Sachs прогнозують значно нижчі процентні ставки у 2025 році, що буде штовхати ціни на золото в вгору. Зокрема, йдеться про Федеральну резервну систему США.

Другий фактор, який виділяють, – це зростання долара США. Йдеться про те, що через дорожчий долар, центральні банки будуть купувати більше золота.

Фахівці також заявили, що є спільна причина, через яку долар і золото будуть дорожчати в 2025 році. Як правило, дорогоцінний метал знецінюється, коли долар росте в ціні, оскільки динаміка валюти демонструє економічну силу.

Проте цього разу долар дорожчає через виклики на міжнародній арені, які також можуть посилити позиції золота на ринку. Нагадаємо, що і долар, і золото називають активами-гаванями, що привертають більше уваги під час турбулентних періодів