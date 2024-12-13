Прогноз для золота на 2025 год

Эксперты из Goldman Sachs ожидают, что в следующем году золото подорожает до 3000 долларов за унцию. Они назвали ключевые факторы, которые будут способствовать подорожанию драгоценного металла. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Markets Insider.

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Прежде всего в Goldman Sachs прогнозируют значительно более низкие процентные ставки в 2025 году, что будет толкать цены на золото в вверх. В частности, речь идет о Федеральной резервной системе США.

Второй фактор, который выделяют, – это рост доллара США. Речь идет о том, что из-за более дорогого доллара, центральные банки будут покупать больше золота.

Специалисты также заявили, что есть общая причина, из-за которой доллар и золото будут дорожать в 2025 году. Как правило, драгоценный металл обесценивается, когда доллар растет в цене, поскольку динамика валюты демонстрирует экономическую силу.

Однако на этот раз доллар дорожает из-за вызовов на международной арене, которые также могут усилить позиции золота на рынке. Напомним, что и доллар, и золото называют активами-гаванями, что привлекают больше внимания во время турбулентных периодов