Що відбувається на світовому ринку нафти

У п'ятницю, 13 грудня, ситуація на ринку нафти стабілізувалася. Ба більше, еталонні бренди на шляху до першого тижневого зростання з кінця листопада. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Наразі на ринок нафти впливають новини про додаткові санкції проти Ірану і Росії. Через це зростає занепокоєння щодо пропозиції, тоді як перспективи профіциту тиснули на ринки.

Скільки коштує барель нафти

Ф'ючерси на нафту Brent зросли в ціні на 7 центів. Сировина торгується на рівні 73,48 долара за барель. Сировина WTI подорожчала на 9 центів. Контракти на американську нафту коштують 70,11 долара за барель.

Крім того, обидві марки нафти закінчують тиждень зі зростанням. Еталонні бренди, найімовірніше, зростуть на понад 3%.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: