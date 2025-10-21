Що відбувається з ціною на золото?

Спотова вартість золота сьогодні впала на 0,3%. Станом на 7 ранку вона складала – 4 340,99 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Фіксація прибутку та зменшення потоків інвестицій у безпечні активи разом зменшили ціну на золото сьогодні. Будь-яке зниження цін на золото буде розглядатися як можливість для купівлі, поки ФРС залишається на своїй поточній траєкторії зниження ставки,

– наголосив головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Вотерер.

А от на здорожчання золота впливають такі фактори:

зниження ставок ФРС (аналітики очікують, що у жовтні вони опустяться на 25 базисних пунктів, а також, імовірно, продовжать знижуватись у грудні);

шатдаун в США (очікується, що він може закінчитися на цьому тижні);

Зверніть увагу! Через припинення роботи американського уряду, затрималася публікація ключових економічних даних в США. Така ситуація залишила "у вакуумі" інвесторів та політиків перед засіданням ФРС.

напруга між Китаєм та США (найбільшими економіками світу).

Яка ситуація з вартістю інших дорогоцінних металів?

Спотова вартість срібла зросла на 1,2%. Вона сягнула 51,83 долара за унцію.

Подешевшала платина. Вона впала в ціні на 0,7% і сягнула – 1 627,53 долара за унцію.

А от паладій подорожчав на 0,1%. Цей метал коштує – 1 497,62 долара за унцію.

Зверніть увагу! За даними НБУ, закупівельна ціна на банківське золото сьогодні – 5 676,90 гривні за грам.