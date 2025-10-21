Что происходит с ценой на золото?

Спотовая стоимость золота сегодня упала на 0,3%. По состоянию на 7 утра она составляла – 4 340,99 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Фиксация прибыли и уменьшение потоков инвестиций в безопасные активы вместе уменьшили цену на золото сегодня. Любое снижение цен на золото будет рассматриваться как возможность для покупки, пока ФРС остается на своей текущей траектории снижения ставки,

– отметил главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер.

А вот на подорожание золота влияют следующие факторы:

снижение ставок ФРС (аналитики ожидают, что в октябре они опустятся на 25 базисных пунктов, а также, вероятно, продолжат снижаться в декабре);

шатдаун в США (ожидается, что он может закончиться на этой неделе);

Обратите внимание! Из-за приостановки работы американского правительства, задержалась публикация ключевых экономических данных в США. Такая ситуация оставила "в вакууме" инвесторов и политиков перед заседанием ФРС.

напряжение между Китаем и США (крупнейшими экономиками мира).

Какова ситуация со стоимостью других драгоценных металлов?

Спотовая стоимость серебра выросла на 1,2%. Она достигла 51,83 доллара за унцию.

Подешевела платина. Она упала в цене на 0,7% и достигла – 1 627,53 доллара за унцию.

А вот палладий подорожал на 0,1%. Этот металл стоит – 1 497,62 доллара за унцию.

Обратите внимание! По данным НБУ, закупочная цена на банковское золото сегодня – 5 676,90 гривны за грамм.