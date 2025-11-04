Шокуюче падіння: ціна на цей метал знову летить вниз
- Ціна на золото впала нижче 4 000 доларів за унцію через стійкість долара та послаблення торговельної напруженості між США та Китаєм.
- Серед факторів зниження ціни золота – зниження ймовірності зміни ставки ФРС у грудні та зменшення попиту на злитки.
Золото знову дешевшає. Зараз його ціна за унцію впала нижче 4 000 доларів. Цьому, зокрема, сприяє стійкість долара.
Що відбувається з вартістю золота зараз?
Також вартість золота знижується через послаблення торговельної напруженості між США та Китаєм, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Серед факторів, які впливають на вартість золота також варто виділити:
- зниження ймовірності, що у грудні зміниться ставка ФРС;
- зменшення попиту на злитки.
Станом на ранок 4 листопада, спотова ціна на золото знизилася на 0,8%. Вартість цього металу сягнула – 3 970,39 долара за унцію.
Долар стабілізувався, коливаючись поблизу тримісячного максимуму, оскільки розділена Федеральна резервна система США спонукала трейдерів стримати ставки на зниження процентної ставки,
– зазначає видання.
Нагадаємо! ФРС знизила ставку у жовтні, її голова Джером Пауелл сказав, що подальшої корекції цього показника, імовірно, поки не відбуватиметься.
Водночас золото ще може зрости в ціні. Адже інвестори чекають на публікацію даних ADP щодо зайнятості в США. Оприлюднення цієї інформації відбудеться в середу. Окрім цього значення важливим також є індекс PMI ISM.
Цікаво, що протягом року ціна золота змінилась так:
- за 2025 рік золото зросло в ціні на 53%;
- станом на тепер, вартість цього металу на 8% ніж рекордне значення, встановлене 20 жовтня.
Зверніть увагу! 20 жовтня золото зросло до – 4 381,21 долара за унцію, повідомляє Reuters.
Як змінилась ціна інших дорогоцінних металів?
Спотова вартість срібла знизилась на 1,3%. Вартість цього металу впала до – 47,47 долара за унцію.
Подешевшала платина. Вона впала в ціні на 1,1%, до – 1 548,15 долара за унцію.
Знизився в ціні і паладій. Він впав на 2,8% – до 1 404,68 долара за унцію.