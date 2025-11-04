Шокирующее падение: цена на этот металл снова летит вниз
- Цена на золото упала ниже 4 000 долларов за унцию из-за устойчивости доллара и ослабления торговой напряженности между США и Китаем.
- Среди факторов снижения цены золота – снижение вероятности изменения ставки ФРС в декабре и уменьшение спроса на слитки.
Золото снова дешевеет. Сейчас его цена за унцию упала ниже 4 000 долларов. Этому, в частности, способствует устойчивость доллара.
Что происходит со стоимостью золота сейчас?
Также стоимость золота снижается из-за ослабления торговой напряженности между США и Китаем, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Читайте также Все из-за санкций: еще одна страна отказывается от российской нефти
Среди факторов, которые влияют на стоимость золота также стоит выделить:
- снижение вероятности, что в декабре изменится ставка ФРС;
- уменьшение спроса на слитки.
По состоянию на утро 4 ноября, спотовая цена на золото снизилась на 0,8%. Стоимость этого металла достигла – 3 970,39 доллара за унцию.
Доллар стабилизировался, колеблясь вблизи трехмесячного максимума, поскольку разделенная Федеральная резервная система США побудила трейдеров сдержать ставки на снижение процентной ставки,
– отмечает издание.
Важно! ФРС снизила ставку в октябре, ее председатель Джером Пауэлл сказал, что дальнейшей коррекции этого показателя, вероятно, пока не будет происходить.
В то же время золото еще может вырасти в цене. Ведь инвесторы ждут публикации данных ADP по занятости в США. Обнародование этой информации состоится в среду. Кроме этого значения важным также является индекс PMI ISM.
Интересно, что в течение года цена золота изменилась так:
- за 2025 год золото выросло в цене на 53%;
- по состоянию на теперь, стоимость этого металла на 8% чем рекордное значение, установлено 20 октября.
Обратите внимание! 20 октября золото выросло до – 4 381,21 доллара за унцию, сообщает Reuters.
Как изменилась цена других драгоценных металлов?
Спотовая стоимость серебра снизилась на 1,3%. Стоимость этого металла упала до – 47,47 доллара за унцию.
Подешевела платина. Она упала в цене на 1,1%, до – 1 548,15 доллара за унцию.
Снизился в цене и палладий. Он упал на 2,8% – до 1 404,68 доллара за унцию.