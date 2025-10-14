Ціни на золото продовжують рости. За рік вони збільшились на майже 57%. Сьогодні вартість цього металу сягнула рекордного значення.

Яка ціна золота зараз?

Станом на 10 ранку, вартість золота зросла на 0,5% і сягнула 4 128,49 долара за унцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Зверніть увагу! Максимум за сесію склав – 4 179,48 долара за унцію.

Чому дорожчає золото:

зростають очікування щодо зниження ставок ФРС (очікується, що вони опустяться на 25 базисних пунктів у жовтні);

збільшується торгівельне напруження між США та Китаєм (лідери цих країн планують зустрітися наприкінці жовтня в Південні Кореї, аби обговорити ситуацію, що склалася);

активні покупки золота з боку Центробанків.

Аналітики Bank of America та Societe Generale нещодавно змінили свій прогноз. Тепер вони очікують, що золото має досягти 5000 доларів за унцію в середині 2026 року.

Цікаво! Золото, як правило, особливо добре відчуває себе в умовах низьких процентних ставок.

Що потрібно знати про вартість дорогоцінних металів зараз?