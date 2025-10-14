Цены на золото продолжают расти. За год они увеличились почти на 57%. Сегодня стоимость этого металла достигла рекордного значения.

Какая цена золота сейчас?

По состоянию на 10 утра, стоимость золота выросла на 0,5% и достигла 4 128,49 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Обратите внимание! Максимум за сессию составил – 4 179,48 доллара за унцию.

Почему дорожает золото:

растут ожидания относительно снижения ставок ФРС (ожидается, что они опустятся на 25 базисных пунктов в октябре);

увеличивается торговое напряжение между США и Китаем (лидеры этих стран планируют встретиться в конце октября в Южной Корее, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию);

активные покупки золота со стороны Центробанков.

Аналитики Bank of America и Societe Generale недавно изменили свой прогноз. Теперь они ожидают, что золото должно достичь 5000 долларов за унцию в середине 2026 года.

Интересно! Золото, как правило, особенно хорошо чувствует себя в условиях низких процентных ставок.

Что нужно знать о стоимости драгоценных металлов сейчас?