Финансы Финансовые новости Новый рекорд: золото теперь стоит как машина
14 октября, 14:02
Новый рекорд: золото теперь стоит как машина

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Цена золота выросла на 0,5% и достигла 4 128,49 доллара за унцию, максимум за сессию составил 4 179,48 доллара.
  • Рост цен обусловлен ожиданиями снижения ставок ФРС, торговым напряжением между США и Китаем.

Цены на золото продолжают расти. За год они увеличились почти на 57%. Сегодня стоимость этого металла достигла рекордного значения.

Какая цена золота сейчас?

По состоянию на 10 утра, стоимость золота выросла на 0,5% и достигла 4 128,49 доллара за унцию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Обратите внимание! Максимум за сессию составил – 4 179,48 доллара за унцию.

Почему дорожает золото:

  • растут ожидания относительно снижения ставок ФРС (ожидается, что они опустятся на 25 базисных пунктов в октябре);
  • увеличивается торговое напряжение между США и Китаем (лидеры этих стран планируют встретиться в конце октября в Южной Корее, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию);
  • активные покупки золота со стороны Центробанков.

Аналитики Bank of America и Societe Generale недавно изменили свой прогноз. Теперь они ожидают, что золото должно достичь 5000 долларов за унцию в середине 2026 года.

Интересно! Золото, как правило, особенно хорошо чувствует себя в условиях низких процентных ставок.

Что нужно знать о стоимости драгоценных металлов сейчас?

  • 14 октября стоимость серебра несколько снизилась после достижения максимума. Сейчас спотовая цена серебра – 52,27 доллара за унцию. Вчерашний максимум составлял – 53,60 доллара.

  • А вот платина сегодня подорожала на 0,6%. Она теперь стоит 1 654,65 доллара за унцию. В свою очередь палладий, вырос в цене на 0,2% и достиг – 1 477,95 доллара за унцию.

  • НБУ устанавливает закупочные цены с учетом изменения мировых трендов. Сегодня стоимость банковского золота, то есть самой высокой пробы – 5 396,86 гривны за грамм.