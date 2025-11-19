Скільки можна виручити за золотий та срібний брухт сьогодні

На вартість дорогоцінних металів впливають світові тенденції. Зокрема, сьогодні золото та срібло дещо подорожчали.

За скільки можна здати золоті прикраси зараз?

Закупівельна ціна на золотий лом залежить також від проби, повідомляє 24 Канал.

За даними НБУ, сьогодні здати золото можна за:

якщо виріб має 333 пробу, закупівельна ціна складає – 1 780,77 гривні за грам

375 пробу – 2 005,37 гривні за грам;

500 пробу – 2 673,83 гривні за грам;

583 пробу – 3 117,69 гривні за грам;

585 пробу – 3 128,38 гривні за грам;

750 пробу – 4 010,75 гривні за грам;

900 пробу – 4 812,89 гривні за грам;

999 пробу – 5 342,31 гривні за грам.

Важливо! Проба показує кількість чистого металу у сплаві. Аби визначити відсоток, необхідно казане значення розділити на 10. Наприклад, у золотому виробі з 585 пробою, кількість чистого металу – 58,5%.

Скільки вдасться виручити за прикраси зі срібла зараз?

Ціна на лом срібла також зазнала змін 19 листопада. Сьогодні його вартість, залежно від проби така:

для 375 проби, закупівельна ціна складає – 23,84 гривні за грам

500 проби – 31,79 гривні за грам;

750 проби – 47,68 гривні за грам;

800 проби – 50,86 гривні за грам;

830 проби – 52,76 гривні за грам;

875 проби – 55,62 гривні за грам;

900 проби – 57,21 гривні за грам;

925 проби – 58,80 гривні за грам;

999 проби – 63,51 гривні за грам.

Цікаво! Як повідомляє Нацбанк, закупівельна ціна на банківське срібло найвищої категорії сьогодні – 66,92 гривні за грам.

Як змінились ціни на ці дорогоцінні метали на світовому ринку?