За скільки можна здати золоті прикраси зараз?

Закупівельна ціна на золотий лом залежить також від проби, повідомляє 24 Канал.

За даними НБУ, сьогодні здати золото можна за:

якщо виріб має 333 пробу, закупівельна ціна складає – 1 780,77 гривні за грам

375 пробу – 2 005,37 гривні за грам;

500 пробу – 2 673,83 гривні за грам;

583 пробу – 3 117,69 гривні за грам;

585 пробу – 3 128,38 гривні за грам;

750 пробу – 4 010,75 гривні за грам;

900 пробу – 4 812,89 гривні за грам;

999 пробу – 5 342,31 гривні за грам.

Важливо! Проба показує кількість чистого металу у сплаві. Аби визначити відсоток, необхідно казане значення розділити на 10. Наприклад, у золотому виробі з 585 пробою, кількість чистого металу – 58,5%.

Скільки вдасться виручити за прикраси зі срібла зараз?

Ціна на лом срібла також зазнала змін 19 листопада. Сьогодні його вартість, залежно від проби така:

для 375 проби, закупівельна ціна складає – 23,84 гривні за грам

500 проби – 31,79 гривні за грам;

750 проби – 47,68 гривні за грам;

800 проби – 50,86 гривні за грам;

830 проби – 52,76 гривні за грам;

875 проби – 55,62 гривні за грам;

900 проби – 57,21 гривні за грам;

925 проби – 58,80 гривні за грам;

999 проби – 63,51 гривні за грам.

Цікаво! Як повідомляє Нацбанк, закупівельна ціна на банківське срібло найвищої категорії сьогодні – 66,92 гривні за грам.

Як змінились ціни на ці дорогоцінні метали на світовому ринку?