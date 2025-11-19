Укр Рус
19 ноября, 14:50
Сколько можно выручить за золотой и серебряный лом сегодня

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Золото можно сдать по цене от 1 780,77 до 5 342,31 гривны за грамм, в зависимости от пробы.
  • Серебро можно сдать по цене от 23,84 до 63,51 гривны за грамм, в зависимости от пробы.

На стоимость драгоценных металлов влияют мировые тенденции. В частности, сегодня золото и серебро несколько подорожали.

За сколько можно сдать золотые украшения сейчас?

Закупочная цена на золотой лом зависит также от пробы, сообщает 24 Канал.

По данным НБУ, сегодня сдать золото можно за:

  • если изделие имеет 333 пробу, закупочная цена составляет – 1 780,77 гривны за грамм
  • 375 пробу – 2 005,37 гривны за грамм;
  • 500 пробу – 2 673,83 гривны за грамм;
  • 583 пробу – 3 117,69 гривны за грамм;
  • 585 пробу – 3 128,38 гривны за грамм;
  • 750 пробу – 4 010,75 гривны за грамм;
  • 900 пробу – 4 812,89 гривны за грамм;
  • 999 пробу – 5 342,31 гривны за грамм.

Важно! Проба показывает количество чистого металла в сплаве. Чтобы определить процент, необходимо данное значение разделить на 10. Например, в золотом изделии с 585 пробой, количество чистого металла – 58,5%.

Сколько удастся выручить за украшения из серебра сейчас?

Цена на лом серебра также претерпела изменения 19 ноября. Сегодня его стоимость, в зависимости от пробы такова:

  • для 375 пробы, закупочная цена составляет – 23,84 гривны за грамм
  • 500 пробы – 31,79 гривны за грамм;
  • 750 пробы – 47,68 гривны за грамм;
  • 800 пробы – 50,86 гривны за грамм;
  • 830 пробы – 52,76 гривны за грамм;
  • 875 пробы – 55,62 гривны за грамм;
  • 900 пробы – 57,21 гривны за грамм;
  • 925 пробы – 58,80 гривны за грамм;
  • 999 пробы – 63,51 гривны за грамм.

Интересно! Как сообщает Нацбанк, закупочная цена на банковское серебро высшей категории сегодня – 66,92 гривны за грамм.

Как изменились цены на эти драгоценные металлы на мировом рынке?

  • Как сообщает Reuters, сегодня стоимость золота несколько выросла. Теперь цена этого металла – 4 088,03 доллара за унцию.

  • Подорожало и серебро. Оно выросло в цене на 1,5%. Сегодня этот металл стоит – 51,44 доллара за унцию.