Сколько можно выручить за золотой и серебряный лом сегодня

На стоимость драгоценных металлов влияют мировые тенденции. В частности, сегодня золото и серебро несколько подорожали.

За сколько можно сдать золотые украшения сейчас?

Закупочная цена на золотой лом зависит также от пробы, сообщает 24 Канал.

По данным НБУ, сегодня сдать золото можно за:

если изделие имеет 333 пробу, закупочная цена составляет – 1 780,77 гривны за грамм

375 пробу – 2 005,37 гривны за грамм;

500 пробу – 2 673,83 гривны за грамм;

583 пробу – 3 117,69 гривны за грамм;

585 пробу – 3 128,38 гривны за грамм;

750 пробу – 4 010,75 гривны за грамм;

900 пробу – 4 812,89 гривны за грамм;

999 пробу – 5 342,31 гривны за грамм.

Важно! Проба показывает количество чистого металла в сплаве. Чтобы определить процент, необходимо данное значение разделить на 10. Например, в золотом изделии с 585 пробой, количество чистого металла – 58,5%.

Сколько удастся выручить за украшения из серебра сейчас?

Цена на лом серебра также претерпела изменения 19 ноября. Сегодня его стоимость, в зависимости от пробы такова:

для 375 пробы, закупочная цена составляет – 23,84 гривны за грамм

500 пробы – 31,79 гривны за грамм;

750 пробы – 47,68 гривны за грамм;

800 пробы – 50,86 гривны за грамм;

830 пробы – 52,76 гривны за грамм;

875 пробы – 55,62 гривны за грамм;

900 пробы – 57,21 гривны за грамм;

925 пробы – 58,80 гривны за грамм;

999 пробы – 63,51 гривны за грамм.

Интересно! Как сообщает Нацбанк, закупочная цена на банковское серебро высшей категории сегодня – 66,92 гривны за грамм.

Как изменились цены на эти драгоценные металлы на мировом рынке?