Стоимость золота пересекла важную психологическую отметку

Декабрьские фьючерсы на золото во время торгов во вторник, 21 ноября, на бирже в Нью-Йорке подорожали 1,15 %. Таким образом, стоимость одной тройской унции выросла немного выше 2003 долларов. Эту отметку цена золота пересекла впервые с конца июля. Добавим, что в рамках вчерашних торгов золото достигло максимального уровня за две недели.

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Выделяют несколько причин, которые помогли золоту существенно вырасти в цене:

Активный спрос на золото в Азии. Например, в октябре Индия импортировала в разы больше драгоценного металла, чем прогнозировали до этого;

Ослабление доллара на рынке, приближающийся к рекордному месячному спаду за год и уменьшению доходности государственных облигаций США;

Рынки ожидают, что Федеральный резерв завершил цикл повышения ключевой ставки.

Кроме того, президент GoldSeek.com заявил, что благодаря вышеупомянутым факторам золото имеет все шансы подорожать выше 2000 долларов за унцию и попытаться достичь новых максимумов.

К теме! Еще один важный момент – сильный спрос на золото со стороны центральных банков. Регуляторы уже установили несколько рекордов.

Напомним, что внутридневный пик для цен на драгоценный металл был зафиксирован в начале августа 2020 года. Тогда стоимость золота остановилась на уровне 2089,2 доллара за унцию. В то время как рекордное значение на закрытие торгов было на уровне 2069,4 доллара за унцию. На момент создания этого материала, цена золота колеблется на уровне 2001,55 доллара за унцию, по данным GoldPrice.