На тлі знецінення долара США золото подорожчало до максимуму за 2 тижні. Річ у тому, що інвестори очікують на протокол останньої зустрічі Федерального резерву. Таким чином, вони прагнуть зрозуміти, якими можуть бути подальші кроки щодо ключової ставки.

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Золото на шляху до нових максимумів

Вартість золота зросла на 0,7% до понад 1991 долара за унцію. Тоді як ф'ючерси на дорогоцінний метал зросли в ціні на 7,1% до 993,50 долара.

Долар та державні облігації продовжують знижуватися. Попит зі сторони банків також досить високий. Це стало "бичачим" сигналом для золота,

– аналітик, який проводить дослідження для компанії Marex.

Нагадаємо, що долар США обвалився до мінімуму за понад 2 місяці. Річ у тому, що інвестори очікують, що ключові ставки у Штатах знизять у 2024 році. Завдяки послабленню позицій долара, золото стає дешевшим для покупців з іншими валютами. Тоді як дохідність еталонних 10-річних державних облігацій США коливається на рівні близькому до мінімуму за 2 місяці.

Нагадаємо, що на початку листопада золото зафіксувало "удар" через зростання долара США до максимуму за 6 тижнів. Тоді трейдери робили ставку на те, що центральний банк продовжить підвищувати ставку.

Крім того, після початку повномасштабного вторгнення в Україну, Росія була вимушена змістити свій вектор торгівлі золотом. До цього Росія мала можливість торгувати металом у Лондоні, проте зараз такими центрами стали Дубай та Гонконг. Саме друге місто – ключовий канал постачання золота в Китай, який є найбільшим споживчим ринком цього металу у світі.