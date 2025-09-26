Що таке карат?
Згідно з каратною системою, загальна маса сплаву ділиться на 24 частини, повідомляє 24 Канал з посиланням на World Gold Council.
Залежно від часток золота та інших металів, визначається "чистота" та ціна виробу. Розглянемо на прикладі. Золото 18 каратів, це:
- 18 частин чистого золота;
- 6 – лігатури, тобто, інших металів.
В Україні найчастіше застосовується саме метрична система. Аби перевести у цю площину карати, потрібно:
- кількість каратів помножити на 1000;
- поділити отриману суму на 24.
Тобто, золото в якому 18 каратів це: (18*1000) / 24 = 750 проба.
Відповідність найпоширеніших проб до каратів:
- 24 карати – найчистіше – банківське золото 999,9 проби;
- 18 каратів – 750 проба;
- 14 каратів – 585 проба;
- 9 каратів – 375 проба.
Як дізнатись скільки золота у виробі, завдяки пробі?
Проба прямо вказує на відсоток чистого металу у сплаві. Розберемося на прикладі виробу на якому є позначення 585. Це число і є пробою, а частка чистого золота, в такому випадку – 58,5%.
Що важливо знати про золото?
Колір золота не впливає на його ціну. Водночас він вказує на склад сплаву. Наприклад, коли золото червоне, до нього, імовірно, додана мідь.
Медичне золото не є дорогоцінним металом. Водночас цей матеріал має низку переваг. Наприклад, медичне золото гіпоалергенне та довговічне.
Зверніть увагу! Золото продовжує дорожчати. З початку року цей метал вже зріс в ціні на більш як 40%. 23 вересня золото поставило новий рекорд і сягнуло вартості 3 755,47 долара за унцію, повідомляє Reuters.