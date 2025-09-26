Що таке карат?

Згідно з каратною системою, загальна маса сплаву ділиться на 24 частини, повідомляє 24 Канал з посиланням на World Gold Council.

Читайте також Різко здорожчала: скільки коштує 1 барель нафти на ринку зараз

Залежно від часток золота та інших металів, визначається "чистота" та ціна виробу. Розглянемо на прикладі. Золото 18 каратів, це:

18 частин чистого золота;

6 – лігатури, тобто, інших металів.

В Україні найчастіше застосовується саме метрична система. Аби перевести у цю площину карати, потрібно:

кількість каратів помножити на 1000;

поділити отриману суму на 24.

Тобто, золото в якому 18 каратів це: (18*1000) / 24 = 750 проба.

Відповідність найпоширеніших проб до каратів:

24 карати – найчистіше – банківське золото 999,9 проби;

18 каратів – 750 проба;

14 каратів – 585 проба;

9 каратів – 375 проба.

Як дізнатись скільки золота у виробі, завдяки пробі? Проба прямо вказує на відсоток чистого металу у сплаві. Розберемося на прикладі виробу на якому є позначення 585. Це число і є пробою, а частка чистого золота, в такому випадку – 58,5%.

Що важливо знати про золото?

Колір золота не впливає на його ціну. Водночас він вказує на склад сплаву. Наприклад, коли золото червоне, до нього, імовірно, додана мідь.

Медичне золото не є дорогоцінним металом. Водночас цей матеріал має низку переваг. Наприклад, медичне золото гіпоалергенне та довговічне.

Зверніть увагу! Золото продовжує дорожчати. З початку року цей метал вже зріс в ціні на більш як 40%. 23 вересня золото поставило новий рекорд і сягнуло вартості 3 755,47 долара за унцію, повідомляє Reuters.