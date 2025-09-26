Что такое карат?
Согласно каратной системе, общая масса сплава делится на 24 части, сообщает 24 Канал со ссылкой на World Gold Council.
В зависимости от долей золота и других металлов, определяется "чистота" и цена изделия. Рассмотрим на примере. Золото 18 карат, это:
- 18 частей чистого золота;
- 6 – лигатуры, то есть, других металлов.
В Украине чаще всего применяется именно метрическая система. Чтобы перевести в эту плоскость караты, нужно:
- количество каратов умножить на 1000;
- разделить полученную сумму на 24.
То есть, золото в котором 18 карат это: (18*1000) / 24 = 750 проба.
Соответствие самых распространенных проб к каратам:
- 24 карата – самое чистое – банковское золото 999,9 пробы;
- 18 карат – 750 проба;
- 14 каратов – 585 проба;
- 9 каратов – 375 проба.
Как узнать сколько золота в изделии, благодаря пробе?
Проба прямо указывает на процент чистого металла в сплаве. Разберемся на примере изделия на котором есть обозначение 585. Это число и есть пробой, а доля чистого золота, в таком случае – 58,5%.
Что важно знать о золоте?
Цвет золота не влияет на его цену. В то же время он указывает на состав сплава. Например, когда золото красное, к нему, вероятно, добавлена медь.
Медицинское золото не является драгоценным металлом. В то же время этот материал обладает рядом преимуществ. Например, медицинское золото гипоаллергенное и долговечное.
Обратите внимание! Золото продолжает дорожать. С начала года этот металл уже вырос в цене более чем на 40%. 23 сентября золото поставило новый рекорд и достигло стоимости 3 755,47 доллара за унцию, сообщает Reuters.