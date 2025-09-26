Что такое карат?

Согласно каратной системе, общая масса сплава делится на 24 части, сообщает 24 Канал со ссылкой на World Gold Council.

В зависимости от долей золота и других металлов, определяется "чистота" и цена изделия. Рассмотрим на примере. Золото 18 карат, это:

18 частей чистого золота;

6 – лигатуры, то есть, других металлов.

В Украине чаще всего применяется именно метрическая система. Чтобы перевести в эту плоскость караты, нужно:

количество каратов умножить на 1000;

разделить полученную сумму на 24.

То есть, золото в котором 18 карат это: (18*1000) / 24 = 750 проба.

Соответствие самых распространенных проб к каратам:

24 карата – самое чистое – банковское золото 999,9 пробы;

18 карат – 750 проба;

14 каратов – 585 проба;

9 каратов – 375 проба.

Как узнать сколько золота в изделии, благодаря пробе? Проба прямо указывает на процент чистого металла в сплаве. Разберемся на примере изделия на котором есть обозначение 585. Это число и есть пробой, а доля чистого золота, в таком случае – 58,5%.

Что важно знать о золоте?

Цвет золота не влияет на его цену. В то же время он указывает на состав сплава. Например, когда золото красное, к нему, вероятно, добавлена медь.

Медицинское золото не является драгоценным металлом. В то же время этот материал обладает рядом преимуществ. Например, медицинское золото гипоаллергенное и долговечное.

Обратите внимание! Золото продолжает дорожать. С начала года этот металл уже вырос в цене более чем на 40%. 23 сентября золото поставило новый рекорд и достигло стоимости 3 755,47 доллара за унцию, сообщает Reuters.