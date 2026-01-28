Саме цей метал Росія постачає в Китай: суми надходжень вражають
- Фізичні поставки золота з Росії в Китай збільшились на 800% у 2025 році, досягнувши 25,3 тонни.
- Грошові надходження від експорту золота з Росії до Китаю виросли в 14,6 раза, склавши 3,29 мільярда доларів.
Торік Росія збільшила фізичні постачання золота до Китаю. Зокрема, обсяги експорту зросли у 9 разів. Загалом вони сягнули – 25,3 тонни.
Скільки золота отримує Китай з Росії?
Торік фізичні поставки золота з Росії в Китай стали більшими на 800%, ніж у 2024, повідомляє російське пропагандистське агентство "РИА Новости".
Відповідно, зросли і грошові надходження. Вони збільшились у 14,6 раза – до 3,29 мільярда доларів.
Важливо! Ці показники стали найбільшими за всю історію торгівельних відносин у царині золота між Росію та Китаєм.
Найбільший стрибок було зафіксовано у грудні 2025 року. Тоді цей експорт сягнув – 10 тонн. Водночас загальна сума склала – 1,35 мільярда доларів.
Для порівняння, за 11 місяців 2025 року, Китай придбав російського золота на майже – 1,9 мільярда доларів загалом, повідомляє Deutsche Welle. При цьому, з січня по вересень Китай купив у Росії золота всього на 9 мільйонів доларів. Тобто, основні постачання відбувались у жовтні, листопаді та грудні.
Звідки Китай отримує найбільше золота?
Росія займає 7 місце серед постачальників золота до Китаю. Наразі лідером постачань лишається саме Швейцарія – 25,73 мільярда доларів.
Також вагомі обсяги цього металу Китай отримує з:
- Канади – 11,06 мільярдів доларів;
- ПАР – 9,42 мільярда доларів;
- Австралії – 8,77 мільярда доларів.
Цікаво! У 2024 році Росія займала 11 місце серед експортерів золота в Китай.
Що ще важливо знати про постачання золота у Китай?
Попередній рекорд закупівлі золота у 2025 році було встановлено у листопаді. Тоді Китай придбав у Росії цього дорогоцінного металу на 961 мільйон доларів.
Зауважимо, що вчора золото встановило рекорд. Ціна цього металу сягнула – 5 110,50 долара за унцію. Згодом вартість золота дещо впала. Така висока ціна на метал формується, зокрема, через зростаючу геополітичну нестабільність у світі.