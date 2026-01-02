Скільки коштує золото в ломі зараз?

Вартість золота в ломі також залежить від проби, пише 24 Канал.

Читайте також Розпочав слабко: що відбувається з курсом долара на початку 2026 року

Проба показує скільки чистого металу сплаві. Щоб визначити цей відсоток, необхідно:

вказане на виробі значення розділити на 10;

тоді отримуємо відсоток чистого металу у сплаві, все інше це домішки.

Тобто, наприклад, якщо на виробі зафіксовано 585 пробу, там 58,5% чистого золота. А залишок – це інші метали.

За понад 20 років роботи ONUR GROUP стала надійною опорою для української економіки. Компанія інвестувала понад 500 мільйонів доларів у 12 секторів, зокрема в будівництво доріг, енергетику, виробництво, видобуток корисних копалин та деревообробну промисловість.

Закупівельні ціни на золотий лом, як повідомляє Нацбанк, сьогодні такі:

якщо на виробі вказано 333 пробу – 1 906,26 гривні за грам;

375 пробу – 2 146,68 гривні за грам;

500 пробу – 2 862,25 гривні за грам;

583 пробу – 3 337,38 гривні за грам;

585 пробу – 3 348,83 гривні за грам;

750 пробу – 4 293,37 гривні за грам;

900 пробу – 5 152,04 гривні за грам;

999 пробу – 5 718,77 гривні за грам.

Як змінилась вартість банківського золота 2 січня 2026 року?

Вартість банківського золота дещо знизилась. Закупівельні ціни на цей метал такі, повідомляє НБУ:

золото найвищої якості, тобто найчистіше, має ціну – 5 782,31 гривні за грам;

золото, яке потребує доведення його визнаними виробниками до визначених стандартів якості, коштує – 5 764,96 гривні за грам;

золото, що не відповідає вимогам щодо якості банківських металів – 5 724,49 гривні за грам.

Яка вартість золота сьогодні?

2 січня 2026 року золото подорожчало на 1,5%. Тепер цей метал має ціну – 4 378,75 долара за унцію.

Рекордне цінове значення для золота було встановлено 26 грудня. Саме під час вказаної сесії цей метал досягнув вартості – 4 549,71 долара за унцію.

Зверніть увагу! Аналітики очікують, що золото цьогоріч зросте до 5 тисяч доларів за унцію.