Какова стоимость золотого лома?

Цена золотого лома зависит от тенденций на мировом рынке. Также важную роль играет проба, сообщает 24 Канал.

Читайте также Свержение режима Мадуро: означает ли это обвал цен на нефть и какой будет ситуация на рынке

Как сообщает НБУ, закупочные цены на золото в ломе, по состоянию на 5 января, были такие:

если изделие имеет 333 пробу, цена составляет – 1 949,27 гривны за грамм;

375 пробу – 2 195,13 гривны за грамм;

500 пробу – 2 926,84 гривны за грамм;

583 пробу – 3 412,69 гривны за грамм;

585 пробу – 3 424,40 гривны за грамм;

750 пробу – 4 390,25 гривны за грамм;

900 пробу – 5 268,30 гривны за грамм;

999 пробу – 5 847,82 гривны за грамм.

Заметим, что проба показывает долю чистого металла в сплаве. Чтобы определить этот процент, необходимо:

указанное на изделии значение разделить на 10;

это процент чистого металла в сплаве, а остаток – примеси.

Как изменилась цена банковского металла 5 января?

Стоимость банковского металла зависит от его качества. Закупочные цены 5 января, как сообщает Нацбанк, таковы:

золото высшей категории стоит – 5 912,80 гривны за грамм;

золото, которое требует доведения его признанными производителями до определенных стандартов качества – 5 895,06 гривны за грамм;

металл, что не соответствует требованиям по качеству банковских металлов – 5 853,67 гривны за грамм.

Как изменились цены на золото?