Банківське золото це "найчистіший" метал. Тобто він має найвищу пробу. Відповідно, вартість такого золота найвища.

Яка ціна банківського золота зараз?

Станом на 10 вересня, банківське золото мало ціну – 4 775,59 гривні за грам, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

А от золото, яке:

потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості, мав дещо меншу вартість – 4 761,26 гривні за грам;

не відповідає вимогам щодо якості банківських металів – 4 727,83 гривні за грам.

Яка вартість золотого злитка?

Вартість злитка залежить від його ваги. Наприклад, "Приватбанк", встановив, що чим більше важить золото, тим нижча ціна.

10 вересня при покупці злитка, залежно від ваги вартість за 1 грам така:

якщо злиток 1 грам, він коштуватиме – 6 515 гривень за грам;

5 грамів реалізовуватиметься за ціною – 5 885 гривень за грам, тобто, за цілий злиток доведеться віддати – 29 425 гривень;

10 грамів – 5 745 гривень за грам – злиток коштуватиме приблизно 57 450 гривень;

100 грамів – 5 310 гривень за грам – злиток обійдеться у приблизно 531 тисячу гривень.

Чому дорожчає золото?

Золото відчутно подорожчало з початку 2025 року. Загалом його вартість збільшилась на майже 40%. Станом на 9 вересня, ціна на золото встановила рекорд, сягнувши – 3 659 доларів за унцію.

На таке подорожчання золота вплинули дії Трампа. Йдеться про посяганна американського президента на незалежність ФРС.