Банковское золото это самый "чистый" металл. То есть он имеет наивысшую пробу. Соответственно, стоимость такого золота самая высокая.

Какая цена банковского золота сейчас?

По состоянию на 10 сентября, банковское золото имело цену – 4 775,59 гривны за грамм, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

А вот золото, которое:

требует доведения его признанными производителями до стандартов качества, имело несколько меньшую стоимость – 4 761,26 гривны за грамм;

не соответствует требованиям по качеству банковских металлов – 4 727,83 гривны за грамм.

Какова стоимость золотого слитка?

Стоимость слитка зависит от его веса. Например, "Приватбанк", установил, что чем больше весит золото, тем ниже цена.

10 сентября при покупке слитка в этом банке, в зависимости от веса стоимость за 1 грамм такая:

если слиток 1 грамм, он будет стоить – 6 515 гривен за грамм;

5 граммов будет реализовываться по цене – 5 885 гривен за грамм, то есть, за целый слиток придется отдать – 29 425 гривен;

10 граммов – 5 745 гривен за грамм – слиток будет стоить примерно 57 450 гривен;

100 граммов – 5 310 гривен за грамм – слиток обойдется в примерно 531 тысячу гривен.

Почему дорожает золото?

Золото ощутимо подорожало с начала 2025 года. В целом его стоимость увеличилась почти на 40%. По состоянию на 9 сентября, цена на золото установила рекорд, достигнув – 3 659 долларов за унцию.

На такое подорожание золота повлияли действия Трампа. Речь идет о посягательстве американского президента на независимость ФРС.