Дорогоцінні запаси: скільки золотих резервів має Україна

Відповідь на питання про те, скільки золота є в Україні, насправді не така проста, як може здатися. Україна має золотовалютні резерви, золотий запас, а також золото у вигляді руди, що придатне до видобутку.

Які золотовалютні резерви України

Золотовалютні резерви (також відомі як міжнародні резерви) – це високоліквідні зовнішні активи, які перебувають під контролем державних органів (зокрема, Національного банку України та уряду України), а розраховують їх у доларах. Станом на 1 червня 2025 року золотовалютні резерви України становлять 44,5 мільярда доларів, пише 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Слід зазначити, що золотовалютні резерви – це не тільки запас золота, а й іноземна валюта, державні цінні папери, залишки на рахунках тощо. Сами монетарне золото, так званий золотий запас, становить лише близько 6,5% резервів або 2,9 мільярда доларів.

Скільки золота можна видобути в Україні