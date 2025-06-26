Дорогоцінні запаси: скільки золотих резервів має Україна
- Станом на 1 червня 2025 року золотовалютні резерви України становлять 44,5 мільярда доларів, з яких монетарне золото складає 2,9 мільярда доларів.
- Золотовалютні резерви включають не тільки золото, але й іноземну валюту, державні цінні папери, та інші активи.
Відповідь на питання про те, скільки золота є в Україні, насправді не така проста, як може здатися. Україна має золотовалютні резерви, золотий запас, а також золото у вигляді руди, що придатне до видобутку.
Які золотовалютні резерви України
Золотовалютні резерви (також відомі як міжнародні резерви) – це високоліквідні зовнішні активи, які перебувають під контролем державних органів (зокрема, Національного банку України та уряду України), а розраховують їх у доларах. Станом на 1 червня 2025 року золотовалютні резерви України становлять 44,5 мільярда доларів, пише 24 Канал з посиланням на НБУ.
Дивіться також У світі зростають ціни на дорогоцінні метали: скільки коштує 1 грам золота в Україні
Слід зазначити, що золотовалютні резерви – це не тільки запас золота, а й іноземна валюта, державні цінні папери, залишки на рахунках тощо. Сами монетарне золото, так званий золотий запас, становить лише близько 6,5% резервів або 2,9 мільярда доларів.
Скільки золота можна видобути в Україні
Україна володіє значними запасами золота у своїх надрах, загальний потенціал яких оцінюється приблизно в 3 тисячі тонн. Найбільші поклади зосереджені в трьох основних регіонах:
Карпатський регіон має розвідані запаси близько 55 тонн золота;
Донбас – прогнозні поклади понад 400 тонн;
Український щит – приблизно 2 400 тонн та 80% від загальних запасів країни.
Що таке Український щит
Український щит – це велика тектонічна структура, що займає центральну та південно-східну частину України. Він є частиною Східно-Європейської платформи та складається переважно з гранітів, гнейсів та інших сформованих понад 2 мільярди років тому. Щит багатий на залізні руди, титан, уран, нікель, графіт та, власне, золото.