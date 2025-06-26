Какие золотовалютные резервы Украины

Золотовалютные резервы (также известные как международные резервы) – это высоколиквидные внешние активы, которые находятся под контролем государственных органов (в частности, Национального банка Украины и правительства Украины), а рассчитывают их в долларах. По состоянию на 1 июня 2025 года золотовалютные резервы Украины составляют 44,5 миллиарда долларов, пишет 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Следует отметить, что золотовалютные резервы – это не только запас золота, но и иностранная валюта, государственные ценные бумаги, остатки на счетах и тому подобное. Сами монетарное золото, так называемый золотой запас, составляет лишь около 6,5% резервов или 2,9 миллиарда долларов.

Сколько золота можно добыть в Украине

Украина обладает значительными запасами золота в своих недрах, общий потенциал которых оценивается примерно в 3 тысячи тонн. Наибольшие залежи сосредоточены в трех основных регионах:

  • Карпатский регион имеет разведанные запасы около 55 тонн золота;

  • Донбасс – прогнозные залежи свыше 400 тонн;

  • Украинский щит – примерно 2 400 тонн и 80% от общих запасов страны.

Что такое Украинский щит

Украинский щит – это большая тектоническая структура, занимающая центральную и юго-восточную часть Украины. Он является частью Восточно-Европейской платформы и состоит преимущественно из гранитов, гнейсов и других сформированных более 2 миллиардов лет назад. Щит богат железными рудами, титан, уран, никель, графит и, собственно, золото.

Следует отметить, что несмотря на наличие золоторудных месторождений, Украина пока не развивает их промышленную добычу. Главными причинами этого являются недостаточная изученность недр и технологические сложности в организации добычи.