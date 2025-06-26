Какие золотовалютные резервы Украины
Золотовалютные резервы (также известные как международные резервы) – это высоколиквидные внешние активы, которые находятся под контролем государственных органов (в частности, Национального банка Украины и правительства Украины), а рассчитывают их в долларах. По состоянию на 1 июня 2025 года золотовалютные резервы Украины составляют 44,5 миллиарда долларов, пишет 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Следует отметить, что золотовалютные резервы – это не только запас золота, но и иностранная валюта, государственные ценные бумаги, остатки на счетах и тому подобное. Сами монетарное золото, так называемый золотой запас, составляет лишь около 6,5% резервов или 2,9 миллиарда долларов.
Сколько золота можно добыть в Украине
Украина обладает значительными запасами золота в своих недрах, общий потенциал которых оценивается примерно в 3 тысячи тонн. Наибольшие залежи сосредоточены в трех основных регионах:
Карпатский регион имеет разведанные запасы около 55 тонн золота;
Донбасс – прогнозные залежи свыше 400 тонн;
Украинский щит – примерно 2 400 тонн и 80% от общих запасов страны.
Что такое Украинский щит
Украинский щит – это большая тектоническая структура, занимающая центральную и юго-восточную часть Украины. Он является частью Восточно-Европейской платформы и состоит преимущественно из гранитов, гнейсов и других сформированных более 2 миллиардов лет назад. Щит богат железными рудами, титан, уран, никель, графит и, собственно, золото.