Какие золотовалютные резервы Украины

Золотовалютные резервы (также известные как международные резервы) – это высоколиквидные внешние активы, которые находятся под контролем государственных органов (в частности, Национального банка Украины и правительства Украины), а рассчитывают их в долларах. По состоянию на 1 июня 2025 года золотовалютные резервы Украины составляют 44,5 миллиарда долларов, пишет 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Следует отметить, что золотовалютные резервы – это не только запас золота, но и иностранная валюта, государственные ценные бумаги, остатки на счетах и тому подобное. Сами монетарное золото, так называемый золотой запас, составляет лишь около 6,5% резервов или 2,9 миллиарда долларов.

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