Які золотовалютні резерви України

Золотовалютні резерви (також відомі як міжнародні резерви) – це високоліквідні зовнішні активи, які перебувають під контролем державних органів (зокрема, Національного банку України та уряду України), а розраховують їх у доларах. Станом на 1 червня 2025 року золотовалютні резерви України становлять 44,5 мільярда доларів, пише 24 Канал з посиланням на НБУ.

Дивіться також У світі зростають ціни на дорогоцінні метали: скільки коштує 1 грам золота в Україні

Слід зазначити, що золотовалютні резерви – це не тільки запас золота, а й іноземна валюта, державні цінні папери, залишки на рахунках тощо. Сами монетарне золото, так званий золотий запас, становить лише близько 6,5% резервів або 2,9 мільярда доларів.

Скільки золота можна видобути в Україні

Україна володіє значними запасами золота у своїх надрах, загальний потенціал яких оцінюється приблизно в 3 тисячі тонн. Найбільші поклади зосереджені в трьох основних регіонах:

  • Карпатський регіон має розвідані запаси близько 55 тонн золота;

  • Донбас – прогнозні поклади понад 400 тонн;

  • Український щит – приблизно 2 400 тонн та 80% від загальних запасів країни.

Що таке Український щит

Український щит – це велика тектонічна структура, що займає центральну та південно-східну частину України. Він є частиною Східно-Європейської платформи та складається переважно з гранітів, гнейсів та інших сформованих понад 2 мільярди років тому. Щит багатий на залізні руди, титан, уран, нікель, графіт та, власне, золото.

Слід зазначити, що попри наявність золоторудних родовищ, Україна поки що не розвиває їх промисловий видобуток. Головними причинами цього є недостатня вивченість надр і технологічні складнощі в організації видобутку.