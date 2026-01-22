Скільки можна отримати за золотий лом після рекордного здорожчання цього металу

У середу ціна на золото сягнула рекордного рівня. Вартість цього металу перевищила 4 800 доларів за унцію. Такі зміни вплинули і на ціну лому.

Яка вартість золота в ломі 22 січня 2026 року?

На кінцеву вартість лому впливає проба на виробі. Адже вона вказує на частку чистого металу в сплаві.

Важливо! Аби завдяки пробі зрозуміти частку чистого металу, потрібно вказане на виробі значення розділити на 10. Це і є відсоток. Наприклад, в золотому браслеті з 585 пробою – 58,5% золота, а все інше – домішки.

Як повідомляє НБУ, сьогодні ціни на золотий лом, залежно від проби такі:

для виробу, що має 333 пробу, ціна за грам складає – 2 203,94 гривні;

виробу, який має 375 пробу – 2 481,92 гривні за грам;

500 пробу – 3 309,22 гривні за грам;

583 пробу – 3 858,55 гривні за грам;

585 пробу – 3 871,79 гривні за грам;

750 пробу – 4 963,83 гривні за грам;

900 пробу – 5 956,60 гривні за грам;

999 пробу – 6 611,82 гривні за грам.

Як змінила ціна на банківське золото 22 січня 2026 року?

Вартість банківського золота різниться, залежно від його якості. За даними НБУ, закупівельні ціни сьогодні такі:

золото найвищої категорії сьогодні – 6 685,29 гривні за грам;

метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до визначених стандартів якості – 6 665,23 гривні за грам;

метал, що не відповідає вимогам щодо якості банківських металів – 6 618,44 гривні за грам.

Що відбулося з ціною золота на світовому ринку?