Скільки можна отримати, якщо здати золотий лом
- НБУ встановив закупівельні ціни на золотий лом, які варіюються від 1 817,71 до 5 453,14 гривні за грам залежно від проби.
- Ціна банківського золота становить від 5 458,60 до 5 513,74 гривні за грам, залежно від категорії та якості металу.
Сьогодні ціна золота дещо знизилась. Вартість цього металу впала, зокрема, на фоні зміцнення долара.
Яка сьогодні ціна золотого лому?
На ціну золотого лому також впливає проба, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Сьогодні регулятор встановив такі закупівельні ціни:
- для виробу з 333 пробою, закупівельна ціна складає – 1 817,71 гривні за грам
- а якщо виріб має 375 пробу – 2 046,98 гривні за грам;
- 500 пробу – 2 729,30 гривні за грам;
- 583 пробу – 3 182,36 гривні за грам;
- 585 пробу – 3 193,28 гривні за грам;
- 750 пробу – 4 093,95 гривні за грам;
- 900 пробу – 4 912,74 гривні за грам;
- 999 пробу – 5 453,14 гривні за грам.
Зверніть увагу! Проба вказує на частку чистого металу у виробі. Щоб визначити відсоток, потрібно вказане значення розділити на 10. Наприклад, якщо золотий виріб 585 проби, там 58,5% золота, 750 – 75% золота, 583 – 58,3%.
За скільки можна здати банківське золото зараз?
Нацбанк змінив закупівельні ціни і на банківське золото. Залежно від категорії, вони такі:
- банківське золото найвищої категорії, сьогодні коштує – 5 513,74 гривні за грам;
- золото, яке потребує доведення його визнаними виробниками до визначених стандартів якості – 5 497,20 гривні за грам;
- а от метал, що не відповідає вимогам щодо якості банківських металів – 5 458,60 гривні за грам.
Що відбувається з цінами на золото зараз?
Вартість золота протягом останньої сесії знизилась на 1%. Сьогодні це метал здешевшав ще більше і сягнув 4 066,32 долара за унцію, повідомляє Reuters.
Ціновий рекорд у 2025 році золото встановило 20 жовтня. Тоді цей метал сягнув – 4 381,21 долара за унцію.
Цікаво! Золото за 2025 рік подорожчало на понад 50%. Імовірно, цей метал продовжить дорожчати і надалі.