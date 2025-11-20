Сколько можно получить, если сдать золотой лом

Сегодня цена золота несколько снизилась. Стоимость этого металла упала, в частности, на фоне укрепления доллара.

Какая сегодня цена золотого лома?

На цену золотого лома также влияет проба, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

Сегодня регулятор установил такие закупочные цены:

для изделия с 333 пробой, закупочная цена составляет – 1 817,71 гривны за грамм

а если изделие имеет 375 пробу – 2 046,98 гривны за грамм;

500 пробу – 2 729,30 гривны за грамм;

583 пробу – 3 182,36 гривны за грамм;

585 пробу – 3 193,28 гривны за грамм;

750 пробу – 4 093,95 гривны за грамм;

900 пробу – 4 912,74 гривны за грамм;

999 пробу – 5 453,14 гривны за грамм.

Обратите внимание! Проба указывает на долю чистого металла в изделии. Чтобы определить процент, нужно указанное значение разделить на 10. Например, если золотое изделие 585 пробы, там 58,5% золота, 750 – 75%, 583 – 58,3%.

За сколько можно сдать банковское золото сейчас?

Нацбанк изменил закупочные цены и на банковское золото. В зависимости от категории, они следующие:

банковское золото наивысшей категории, сегодня стоит – 5 513,74 гривны за грамм;

золото, которое требует доведения его признанными производителями до определенных стандартов качества – 5 497,20 гривны за грамм;

а вот металл, не соответствует требованиям по качеству банковских металлов – 5 458,60 гривны за грамм.

Что происходит с ценами на золото сейчас?

Стоимость золота в течение последней сессии снизилась на 1%. Сегодня это металл подешевел еще больше и достиг 4 066,32 доллара за унцию, сообщает Reuters.

Ценовой рекорд в 2025 году золото установило 20 октября. Тогда этот металл достиг – 4 381,21 доллара за унцию.

Интересно! Золото за 2025 год подорожало более чем на 50%. Предположительно, этот металл продолжит дорожать и в дальнейшем.