Сколько можно получить, если сдать золотой лом
- НБУ установил закупочные цены на золотой лом, которые варьируются от 1 817,71 до 5 453,14 гривны за грамм в зависимости от пробы.
- Цена банковского золота составляет от 5 458,60 до 5 5 513,74 гривны за грамм, в зависимости от категории и качества металла.
Сегодня цена золота несколько снизилась. Стоимость этого металла упала, в частности, на фоне укрепления доллара.
Какая сегодня цена золотого лома?
На цену золотого лома также влияет проба, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Сегодня регулятор установил такие закупочные цены:
- для изделия с 333 пробой, закупочная цена составляет – 1 817,71 гривны за грамм
- а если изделие имеет 375 пробу – 2 046,98 гривны за грамм;
- 500 пробу – 2 729,30 гривны за грамм;
- 583 пробу – 3 182,36 гривны за грамм;
- 585 пробу – 3 193,28 гривны за грамм;
- 750 пробу – 4 093,95 гривны за грамм;
- 900 пробу – 4 912,74 гривны за грамм;
- 999 пробу – 5 453,14 гривны за грамм.
Обратите внимание! Проба указывает на долю чистого металла в изделии. Чтобы определить процент, нужно указанное значение разделить на 10. Например, если золотое изделие 585 пробы, там 58,5% золота, 750 – 75%, 583 – 58,3%.
За сколько можно сдать банковское золото сейчас?
Нацбанк изменил закупочные цены и на банковское золото. В зависимости от категории, они следующие:
- банковское золото наивысшей категории, сегодня стоит – 5 513,74 гривны за грамм;
- золото, которое требует доведения его признанными производителями до определенных стандартов качества – 5 497,20 гривны за грамм;
- а вот металл, не соответствует требованиям по качеству банковских металлов – 5 458,60 гривны за грамм.
Что происходит с ценами на золото сейчас?
Стоимость золота в течение последней сессии снизилась на 1%. Сегодня это металл подешевел еще больше и достиг 4 066,32 доллара за унцию, сообщает Reuters.
Ценовой рекорд в 2025 году золото установило 20 октября. Тогда этот металл достиг – 4 381,21 доллара за унцию.
Интересно! Золото за 2025 год подорожало более чем на 50%. Предположительно, этот металл продолжит дорожать и в дальнейшем.