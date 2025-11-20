Яка сьогодні ціна золотого лому?
На ціну золотого лому також впливає проба, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Сьогодні регулятор встановив такі закупівельні ціни:
- для виробу з 333 пробою, закупівельна ціна складає – 1 817,71 гривні за грам
- а якщо виріб має 375 пробу – 2 046,98 гривні за грам;
- 500 пробу – 2 729,30 гривні за грам;
- 583 пробу – 3 182,36 гривні за грам;
- 585 пробу – 3 193,28 гривні за грам;
- 750 пробу – 4 093,95 гривні за грам;
- 900 пробу – 4 912,74 гривні за грам;
- 999 пробу – 5 453,14 гривні за грам.
Зверніть увагу! Проба вказує на частку чистого металу у виробі. Щоб визначити відсоток, потрібно вказане значення розділити на 10. Наприклад, якщо золотий виріб 585 проби, там 58,5% золота, 750 – 75% золота, 583 – 58,3%.
За скільки можна здати банківське золото зараз?
Нацбанк змінив закупівельні ціни і на банківське золото. Залежно від категорії, вони такі:
- банківське золото найвищої категорії, сьогодні коштує – 5 513,74 гривні за грам;
- золото, яке потребує доведення його визнаними виробниками до визначених стандартів якості – 5 497,20 гривні за грам;
- а от метал, що не відповідає вимогам щодо якості банківських металів – 5 458,60 гривні за грам.
Що відбувається з цінами на золото зараз?
Вартість золота протягом останньої сесії знизилась на 1%. Сьогодні це метал здешевшав ще більше і сягнув 4 066,32 долара за унцію, повідомляє Reuters.
Ціновий рекорд у 2025 році золото встановило 20 жовтня. Тоді цей метал сягнув – 4 381,21 долара за унцію.
Цікаво! Золото за 2025 рік подорожчало на понад 50%. Імовірно, цей метал продовжить дорожчати і надалі.