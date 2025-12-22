Золото летить вгору: скільки сьогодні можна отримати за золотий лом
- Закупівельні ціни на золотий лом 22 грудня 2025 року варіюються від 1 917,64 до 5 752,93 гривні за грам залежно від проби.
- Ціни на банківське золото коливаються від 5 758,69 до 5 816,86 гривні за грам залежно від якості.
За сьогоднішню сесію золото встановило новий рекорд. Такої ціни металу ще не було в історії. Зміна тенденцій вплинула і на вартість лому.
Яка вартість золотого лому 22 грудня 2025?
Ціна на золотий лом залежить також і від проби, повідомляє 24 Канал.
Зверніть увагу! За допомогою проби можна зрозуміти частку чистого металу у складі. Для цього необхідно вказане значення розділити на 10. Наприклад, якщо на золотому виробі написано 750, там – 75% чистого золота, а інше – домішки.
Закупівельні ціни на золотий лом, за даними НБУ, сьогодні такі:
- для виробів, які мають 333 пробу – 1 917,64 гривні за грам;
- що мають 375 пробу – 2 159,51 гривні за грам;
- 500 пробу – 2 879,35 гривні за грам;
- 583 пробу – 3 357,32 гривні за грам;
- 585 пробу – 3 368,83 гривні за грам;
- 750 пробу – 4 319,02 гривні за грам;
- 900 пробу – 5 182,82 гривні за грам;
- 999 пробу – 5 752,93 гривні за грам.
Як змінились ціни на банківське золото 22 грудня?
Закупівельні ціни на банківський метал теж відкоригували. Як повідомляє Нацбанк, сьогодні вони такі:
- 5 816,86 гривні за грам – це ціна банківського золота найвищої категорії;
- 5 799,41 гривні за грам – вартість золота, яке потребує доведення його визнаними виробниками до визначених стандартів якості;
- 5 758,69 гривні за грам – ціна золота, що не відповідає вимогам щодо якості банківських металів.
Яка ціна золота на світовому ринку сьогодні?
Станом на зараз, відомо, що за сьогоднішню сесію золото подорожчало на 1,7%. Цей метал тепер коштує – 4 413,01 долара за унцію.
Ціновий максимум золота було встановлено під час сьогоднішньої сесії. Максимальна вартість цього металу склала – 4 420,01 долара за унцію. Як кажуть аналітики, у 2026 році ціна золота зростатиме далі.