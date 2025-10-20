Яка зараз ціна на лом золота?

Вартість лому також залежить і від проби, повідомляє 24 Канал з посиланням НБУ.

Читайте також Це не підробка: який тепер мають вигляд 100 доларів

Зараз закупівельні ціни такі:

якщо золото 333 проби – 1 880,77 гривні за грам

375 проби – 2 117,99 гривні за грам;

500 проби – 2 823,99 гривні за грам;

583 проби – 3 292,77 гривні за грам;

585 проби – 3 304,06 гривні за грам;

750 проби – 4 235,98 гривні за грам;

900 проби – 5 083,17 гривні за грам;

999 проби – 5 642,32 гривні за грам.

Важливо! Проба вказує на відсоток золота у складі. Визначити його надзвичайно легко. Наприклад, 750 проба – 75% золота у сплаві, 585 – 58,5%.

Що відбувається з цінами на золото?

Золото подорожчало на майже 60% з початку року. 1 жовтня цей метал сягнув – 3 891,96 долара за унцію.

Уже в минулу п'ятницю встановився рекорд. 1 унція почала коштувати – 4 378,69 долара. Згодом цей метал впав в ціні. Сьогодні його зростання відновилося. Зранку 20 жовтня золото коштувало – 4 254,59 долара за унцію

НБУ відкоригував закупівельні ціни на золото. Зокрема, банківський метал почав коштувати – 5 705,02 гривні за грам.

Зверніть увагу! Аналітики вважають, що золото продовжить дорожчати і у 2026 році сягне як мінімум 5 000 доларів за унцію.