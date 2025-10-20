Як може зрости в ціні золото?

Hongkong & Shanghai Banking Corporation (HSBC) прогнозує, що у першій половині 2026 року унція золота може подорожчати до 5 000 доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Подорожчання золота відбуватиметься через:

  • вплив нових учасників ринку;
  • підвищені ризики;
  • попит на безпечні активи.

Зараз золото зростає в ціні внаслідок:

  • геополітичної напруженості;
  • активності Центробанків;
  • очікування зниження ставок ФРС;
  • економічної невизначеності, яка виникає через тарифи.

Ми вважаємо, що багато з цих нових покупців, ймовірно, залишаться в золотому секторі – навіть після завершення зростання – не стільки через зростання вартості золота, скільки через його диверсифікацію та властивості "безпечної гавані",
– каже HSBC.

Яка зараз ціна золота?

  • Сьогодні золото дещо відновилось після падіння. Воно сягнуло – 4 254,59 долара за унцію, станом на ранок, зазначає Reuters.

  • Зростання цін на світовому ринку вплинуло і на закупівельні ціни НБУ. Сьогодні регулятор встановив вартість грама банківського металу на рівні – 5 705,02 гривні.