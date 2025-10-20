Як може зрости в ціні золото?

Hongkong & Shanghai Banking Corporation (HSBC) прогнозує, що у першій половині 2026 року унція золота може подорожчати до 5 000 доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Подорожчання золота відбуватиметься через:

вплив нових учасників ринку;

підвищені ризики;

попит на безпечні активи.

Зараз золото зростає в ціні внаслідок:

геополітичної напруженості;

активності Центробанків;

очікування зниження ставок ФРС;

економічної невизначеності, яка виникає через тарифи.

Ми вважаємо, що багато з цих нових покупців, ймовірно, залишаться в золотому секторі – навіть після завершення зростання – не стільки через зростання вартості золота, скільки через його диверсифікацію та властивості "безпечної гавані",

– каже HSBC.

Яка зараз ціна золота?