Скільки можна заробити, якщо здати золото

Кінцева вартість золотого лому вираховується з урахуванням багатьох факторів. Зокрема, ціни цього металу на світовому ринку. Як змінились розцінки на лом під впливом сьогоднішніх тенденцій, читайте далі.

Які ціни на лом зараз?

Вартість лому залежить від проби. Тобто вмісту "чистого" металу у сплаві, повідомляє НБУ.

Станом на 20 квітня, розцінки такі:

для виробу, що має 333 пробу, ціна за грам – 2 210,85 гривні;

375 пробу – 2 489,70 гривні за грам;

500 пробу – 3 319,60 гривні за грам;

583 пробу – 3 870,65 гривні за грам;

585 пробу – 3 883,93 гривні за грам;

750 пробу – 4 979,40 гривні за грам;

900 пробу – 5 975,28 гривні за грам;

999 пробу – 6 632,56 гривні за грам.

Як змінились ціни на банківське золото?

Вартість банківського золота залежить від його якості, повідомляє НБУ. Зараз ціни такі:

золото найвищої категорії зараз має ціну – 6 706,26 гривні за грам;

золото, що потребує доведення його визнаними виробниками до визначених стандартів якості – 6 686,14 гривні за грам;

а от метал, який не відповідає вимогам щодо якості банківських металів, коштує – 6 639,20 гривні за грам.

Яка ціна на золото на світовому ринку 20 квітня?