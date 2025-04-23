23 квітня, 22:15
В якій державі зараз найбільші запаси золота
Основні тези
- США мають найбільші золоті резерви у світі з 8 133,5 тоннами станом на IV квартал 2024 року.
- Країни з великими запасами золота включають Німеччину (3 351,5 тонни), Італію (2 451,8 тонни), Францію (2 437 тонн) та Китай (2 279,6 тонни).
США продовжують бути лідером серед країн, які володіють найбільшими золотими резервами. Також вагомі запаси мають європейські держави.
У яких країн найбільші золоті резерви
Станом на IV квартал 2024 року, США мали 8 133,5 тонни золотих запасів. повідомляє 24 Канал з посиланням на Всесвітню золоту раду.
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Які країни мають великі золоті запаси:
- Німеччина – має найбільші золоті запаси у Європі. Вона загалом володіла – 3 351,5 тоннами золота, станом на IV квартал 2024 року;
- Італія – мала 2 451, 8 тонн золотих запасів, станом на IV квартал торік;
- Франція – 2 437 тонн золотих запасів;
- Китай – 2 279,6 тонни золотих запасів;
- Швейцарія – 1 039,9 тонни золотих запасів;
- Індія – 876,2 тонни золотих запасів;
- Японія – 846 тонн золотих запасів;
- Нідерланди – 612,5 тонн золотих запасів;
- Польща – 448,2 тонни золотих запасів.
Зверніть увагу! У IV кварталі найбільше зріс обсяг запасів золота у Польщі – на 28,53 тонни. Також вагомо у цей період збільшилися резерви у Індії – на 22,5 тонни золота, Китаї – 15,2 тонни золота.