У яких країн найбільші золоті резерви

Станом на IV квартал 2024 року, США мали 8 133,5 тонни золотих запасів. повідомляє 24 Канал з посиланням на Всесвітню золоту раду.

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Які країни мають великі золоті запаси:

Німеччина – має найбільші золоті запаси у Європі. Вона загалом володіла – 3 351,5 тоннами золота, станом на IV квартал 2024 року;

Італія – мала 2 451, 8 тонн золотих запасів, станом на IV квартал торік;

Франція – 2 437 тонн золотих запасів;

Китай – 2 279,6 тонни золотих запасів;

Швейцарія – 1 039,9 тонни золотих запасів;

Індія – 876,2 тонни золотих запасів;

Японія – 846 тонн золотих запасів;

Нідерланди – 612,5 тонн золотих запасів;

Польща – 448,2 тонни золотих запасів.

Зверніть увагу! У IV кварталі найбільше зріс обсяг запасів золота у Польщі – на 28,53 тонни. Також вагомо у цей період збільшилися резерви у Індії – на 22,5 тонни золота, Китаї – 15,2 тонни золота.