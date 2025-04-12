Яка країна має найбільші запаси золота

На сьогодні країною із найбільшим золотим запасом є США. Ба більше, країна з найбільшою економікою у світі значно випереджає інші держави в рейтингу, пише 24 Канал з посиланням на Investopedia.

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Станом на 2025 рік золотий резерв США становить 8133,46 тонни. Частка дорогоцінного металу в золотовалютних резервах країни становить майже 75%, за даними Всесвітньої ради по золоту.

Що таке золотий резерв Це запас золота, який перебуває під контролем центрального банку та/або міністерства фінансів країни. Золотий запас є частиною золотовалютного резерву.

Другу сходинку в рейтингу займає Німеччина, де золотий резерв становить 3351,51 тонни. Частка золота у золотовалютних резервах країни становить майже 74%. Німеччина зберігає своє золото не лише у власному центробанку, але й кількох інших країнах:

США;

Велика Британія.

Франція.

Нещодавно Німеччина заявила, що розглядає можливість повернути своє золото з США. Головна причина – зміна курсу офіційного Вашингтона з поверненням до влади Дональда Трампа. Для розуміння, у Федеральному резерві Нью-Йорка зберігають німецьке золота на понад 100 мільярдів євро.

Трійку лідерів за обсягами золотого резерву закриває Італія. Золоті запаси країни оцінили в 2451,84 тонни. Більшість золотих злитків зберігають в Банку Італії. Банку та у США. Решта розподілена між сховищами у Швейцарії та Великій Британії. На дорогоцінний метал припадає майже 71% золотовалютних резервів країни.