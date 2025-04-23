У каких стран самые большие золотые резервы

По состоянию на IV квартал 2024 года, США имели 8 133,5 тонны золотых запасов. сообщает 24 Канал со ссылкой на Всемирный золотой совет.

Читайте также Критикует, но увольнять не намерен: Трамп сделал заявление относительно главы ФРС

Какие страны имеют большие золотые запасы:

Германия – имеет самые большие золотые запасы в Европе. Она в целом владела – 3 351,5 тоннами золота, по состоянию на IV квартал 2024 года.

Италия – имела 2 451, 8 тонн золотых запасов, по состоянию на IV квартал прошлого года;

Франция – 2 437 тонн золотых запасов;

Китай – 2 279,6 тонны золотых запасов;

Швейцария – 1 039,9 тонн золотых запасов;

Индия – 876,2 тонны золотых запасов;

Япония – 846 тонн золотых запасов;

Нидерланды – 612,5 тонны золотых запасов;

Польша – 448,2 тонны золотых запасов.

Обратите внимание! В IV квартале больше всего вырос объем запасов золота в Польше – на 28,53 тонны. Также весомо в этот период увеличились резервы в Индии – на 22,5 тонны золота, Китае – 15,2 тонны золота.