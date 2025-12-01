Звідки у Кремля стільки золота?

Вважається, що значну кількість золота Кремль накопичив кровавим шляхом. Йдеться про втручання Росії у справи Центральної Африки, повідомляє 24 Канал з посиланням на MSN.

Російські угрупування на африканській території влаштовували справжній терор. Таким чином найманці з Росії взяли під контроль шахти в Центральноафриканській Республіці.

Зверніть увагу! Як відомо, росіяни розстрілювали, брали в полон та катували місцевих старателів.

Раніше на африканській території діяло ПВК "Вагнер". Після її розгрупування, це місце зайняли інші російські найманці.

Потрібно розуміти, що золото це надзвичайно зручний актив. Адже його легко приховувати та вивозити контрабандою. До того ж неважко приховати походження цього металу.

Це робить його корисним інструментом для російської держави та її бізнесу, щоб обійти західні санкції, якщо вони хочуть отримати доступ до іноземної валюти або здійснювати міжнародні покупки після того, як їх виключили з більшої частини світової фінансової системи,

– зазначає видання.

Цікаво! Керівник відділу боротьби з брудними грошима антикорупційної групи Transparency International Росія Владислав Нетяєв говорить, що з початку 2022 року з Африки до Росії було експортовано золота на щонайменше 2,5 мільярда доларів.

Чи добуває Росія золото на своїй території?

Росія має свої значні родовища золота. Останні декілька років, вона видобуває приблизно 300 тонн цього металу щорічно.

Потрібно розуміти, що попит на золото в Росії також надзвичайно високий. Цей метал не тільки "закриває" внутрішні потреби. А й дозволяє Кремлю налагоджувати міжнародні відносини.

Золото має вирішальне значення для подолання зростаючого економічного тиску, який включає зростання дефіциту бюджету та нові санкції проти основних компаній-експортерів нафти. Росія також дуже зацікавлена ​​у використанні золота для доступу до міжнародних ринків,

– каже експерт дослідницького інституту Rand Europe Джон Кеннеді.

Важливо! Як зазначає The Telegraph, зараз Росія намагається максимально зменшити залежність від долара, для цього замість американської валюти використовуються юань та золото.

