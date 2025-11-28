Яка ситуація в Росії за даними Центробанку?

Центробанк Росії каже, що в країні, попри погіршення ситуації, буде фінансова стабільність, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Читайте також Новий удар по США: від долара хочуть відмовитись більшість Центробанків

З уповільненням економіки кредитний ризик стає ключовою вразливістю. Фінансове становище як громадян, так і компаній в цілому стабільне, але раніше накопичені ризики матеріалізуються, і більш вразливі позичальники стикаються з труднощами,
– наголошується у звіті Банку Росії, який було опубліковано у четвер.

Також у звіті повідомляється, що:

  • За перші 8 місяців 2025 року чистий дохід компаній знизився на 23% (якщо порівнювати з попереднім роком). Такому розвитку ситуації сприяла низка факторів, зокрема, несприятливі зовнішні умови.
  • Зросла кількість збиткових компаній у важливих секторах, у тому числі – нафтогазовому.

Попри очевидні негативні тенденції, Центробанк Росії прогнозує покращення. Регулятор нібито провів стрес-тести, які показали, що: "значне додаткове погіршення операційних результатів компаній не спричинить системних ризиків".

Зверніть увагу! Дефіцит російського бюджету за підсумками року може зрости до – 5,7 трильйона рублів, повідомляє "The Moscow Times".

Яка насправді економічна ситуація в Росії?

  • Багато галузей Росії переживають значну кризу. Зокрема, у вугільній – кількість збиткових підприємств уже перевищила 70%. А більш як 20 виробництв взагалі закрилися.

  • Також нещодавно стало відомо, що Центробанк Росії почав продавати золото із резервів. Доступ до металу отримали банки, державні компанії та низка інвестиційних структур. Завдяки цим діям, Центробанк прагне підтримати рубль, а також – покрити бюджетні потреби. Імовірно, регулятор, до того ж сподівається посилити ліквідність корпорацій через реалізацію резервів.