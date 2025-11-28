Яка ситуація в Росії за даними Центробанку?
Центробанк Росії каже, що в країні, попри погіршення ситуації, буде фінансова стабільність, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
Читайте також Новий удар по США: від долара хочуть відмовитись більшість Центробанків
З уповільненням економіки кредитний ризик стає ключовою вразливістю. Фінансове становище як громадян, так і компаній в цілому стабільне, але раніше накопичені ризики матеріалізуються, і більш вразливі позичальники стикаються з труднощами,
– наголошується у звіті Банку Росії, який було опубліковано у четвер.
Також у звіті повідомляється, що:
- За перші 8 місяців 2025 року чистий дохід компаній знизився на 23% (якщо порівнювати з попереднім роком). Такому розвитку ситуації сприяла низка факторів, зокрема, несприятливі зовнішні умови.
- Зросла кількість збиткових компаній у важливих секторах, у тому числі – нафтогазовому.
Попри очевидні негативні тенденції, Центробанк Росії прогнозує покращення. Регулятор нібито провів стрес-тести, які показали, що: "значне додаткове погіршення операційних результатів компаній не спричинить системних ризиків".
Зверніть увагу! Дефіцит російського бюджету за підсумками року може зрости до – 5,7 трильйона рублів, повідомляє "The Moscow Times".
Яка насправді економічна ситуація в Росії?
Багато галузей Росії переживають значну кризу. Зокрема, у вугільній – кількість збиткових підприємств уже перевищила 70%. А більш як 20 виробництв взагалі закрилися.
Також нещодавно стало відомо, що Центробанк Росії почав продавати золото із резервів. Доступ до металу отримали банки, державні компанії та низка інвестиційних структур. Завдяки цим діям, Центробанк прагне підтримати рубль, а також – покрити бюджетні потреби. Імовірно, регулятор, до того ж сподівається посилити ліквідність корпорацій через реалізацію резервів.