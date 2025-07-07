Які світові ціни на золото

Спотове золото подорожчало на 0,5%, до 3 343,07 долара за унцію, а ф'ючерси – на 0,3% та досягнувши позначки 3 352,50 долара за унцію. При цьому наприкінці квітня спотові ціни на цей метал досягли рекордного максимуму в 3 500,05 долара за унцію, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Спотові ціни на срібло зросли на 0,1% до 36,86 долара за унцію, а платина подорожчала на 0,7% і досягла вартості у 1 376,33 долара за унцію.

Ціни на золото від НБУ

Нацбанк встановив такі закупівельні ціни на золото:

Банківський метал: 4 443,22 гривні за грам.

Банківський метал, що потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 4 429,89 гривні за грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 4 398,79 гривні за грам.

Середня ціна на золоті вироби в ломбардах України

Середні тарифи на приймання золотих виробів в ломбардах України за пробами: