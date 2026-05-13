Де насправді найбільші запаси золота в Україні
- В Україні є три основні золоті провінції з потенціалом видобутку 3 тисячі тонн золота: Український щит, Донбаська золоторудна провінція та Карпатська золотоносна провінція.
- Для активнішого видобутку золота в Україні потрібні значні інвестиції.
Україна має значні золоті запаси. Цей дорогоцінний метал не зосереджений у певній області. Як показують дослідження, золото можна знайти у багатьох регіонах.
Які запаси золота має Україна?
В Україні є 3 основні золоті провінції. Загальний їх потенціал – 3 000 тонн, повідомляють Держгеонадра.
Читайте також Не лише мідь: на якому брухті можна найбільше заробити у травні
Проте видобуток в Україні залишається проблемним. Зокрема, через недостатню вивченість надр. Аби видобуток в Україні став більш активним, потрібні значні інвестиції. А наразі вони не здійснюються.
Це складне і капіталоємне починання. Зараз бізнес більше орієнтований на "швидкі проєкти", коли, вклавши кошти, можна розпочати видобуток за рік і почати отримувати прибутки.
Який саме потенціал мають золоті провінції України:
- на території Українського щита потенційно знаходиться – 2 400 тонн;
- Донбаська золоторудна провінція має потенціал – 400 тонн золота;
- Карпатська золотоносна провінція – 55 тонн золота.
Які підтверджені запаси золота у провінціях України?
Золоті провінції України продовжують вивчати. Як вказують "Корисні копалини України", наразі ситуація там така:
- Український щит
На території цієї провінції, як вважається, знаходиться 75% від всіх запасів України. Там є 6 добре вивчених родовищ:
- Майське родовище;
- Сергіївське родовище;
- Клинцівське родовище;
- родовища "Золота Балка";
- родовище "Широка Балка";
- Юр'ївське родовище.
Потенційно, тут є і інші родовища. Проте вони ще не вивчені.
- Донбаська золоторудна провінція
Провінція має лише 10% від усіх запасів України. Це саме підтверджена кількість. Однак потенціал регіону значно більший.
- Карпатська золотоносна провінція
Загалом у цьому регіоні знаходиться приблизно 15% від усіх запасів України. Саме на території Карпатської провінції розміщені такі родовища, як:
- Мужіївське;
- Сауляк;
- Берегівське.
Крім того, є перспективи виявлення золота в Криму, Добруджі і особливо на шельфі Чорного та Азовського морів, де відкрито ділянки з золотою мінералізацією,
– вказує ресурс.
Яка ціна золота на світовому ринку 12 травня 2026 року?
Сьогодні золото подешевшало на 1%. Вартість цього металу склала – 4 685,99 долара за унцію, повідомляє Reuters.
Зміні ціни на золото сприяє сукупність факторів. Зокрема, збільшення вартості нафти, а також імовірність зростання рівня інфляції.