Де насправді найбільші запаси золота в Україні

Україна має значні золоті запаси. Цей дорогоцінний метал не зосереджений у певній області. Як показують дослідження, золото можна знайти у багатьох регіонах.

Які запаси золота має Україна?

В Україні є 3 основні золоті провінції. Загальний їх потенціал – 3 000 тонн, повідомляють Держгеонадра.

Проте видобуток в Україні залишається проблемним. Зокрема, через недостатню вивченість надр. Аби видобуток в Україні став більш активним, потрібні значні інвестиції. А наразі вони не здійснюються.

Роман Опімах Колишній голова Держгеонадр Це складне і капіталоємне починання. Зараз бізнес більше орієнтований на "швидкі проєкти", коли, вклавши кошти, можна розпочати видобуток за рік і почати отримувати прибутки.

Який саме потенціал мають золоті провінції України:

на території Українського щита потенційно знаходиться – 2 400 тонн;

Донбаська золоторудна провінція має потенціал – 400 тонн золота;

Карпатська золотоносна провінція – 55 тонн золота.

Які підтверджені запаси золота у провінціях України?

Золоті провінції України продовжують вивчати. Як вказують "Корисні копалини України", наразі ситуація там така:

Український щит

На території цієї провінції, як вважається, знаходиться 75% від всіх запасів України. Там є 6 добре вивчених родовищ:

Майське родовище;

Сергіївське родовище;

Клинцівське родовище;

родовища "Золота Балка";

родовище "Широка Балка";

Юр'ївське родовище.

Потенційно, тут є і інші родовища. Проте вони ще не вивчені.

Донбаська золоторудна провінція

Провінція має лише 10% від усіх запасів України. Це саме підтверджена кількість. Однак потенціал регіону значно більший.

Карпатська золотоносна провінція

Загалом у цьому регіоні знаходиться приблизно 15% від усіх запасів України. Саме на території Карпатської провінції розміщені такі родовища, як:

Мужіївське;

Сауляк;

Берегівське.

Крім того, є перспективи виявлення золота в Криму, Добруджі і особливо на шельфі Чорного та Азовського морів, де відкрито ділянки з золотою мінералізацією,

– вказує ресурс.

