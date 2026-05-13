Какие запасы золота имеет Украина?

В Украине есть 3 основные золотые провинции. Общий их потенциал – 3 000 тонн, сообщают Госгеонедра.

Однако добыча в Украине остается проблемной. В частности, из-за недостаточной изученности недр. Чтобы добыча в Украине стала более активной, нужны значительные инвестиции. А пока они не осуществляются.

Роман Опимах Бывший председатель Госгеонедр Это сложное и капиталоемкое начинание. Сейчас бизнес больше ориентирован на "быстрые проекты", когда, вложив средства, можно начать добычу за год и начать получать прибыль.

Какой именно потенциал имеют золотые провинции Украины:

на территории Украинского щита потенциально находится – 2 400 тонн;

Донбасская золоторудная провинция имеет потенциал – 400 тонн золота;

Карпатская золотоносная провинция – 55 тонн золота.

Какие подтвержденные запасы золота в провинциях Украины?

Золотые провинции Украины продолжают изучать. Как указывают "Полезные ископаемые Украины", сейчас ситуация там такая:

Украинский щит

На территории этой провинции, как считается, находится 75% от всех запасов Украины. Там есть 6 хорошо изученных месторождений:

Майское месторождение;

Сергеевское месторождение;

Клинцовское месторождение;

месторождения "Золотая Балка";

месторождение "Широкая Балка";

Юрьевское месторождение.

Потенциально, здесь есть и другие месторождения. Однако они еще не изучены.

Донбасская золоторудная провинция

Провинция имеет лишь 10% от всех запасов Украины. Это именно подтвержденное количество. Однако потенциал региона значительно больше.

Карпатская золотоносная провинция

Всего в этом регионе находится примерно 15% от всех запасов Украины. Именно на территории Карпатской провинции расположены такие месторождения, как:

Мужиевское;

Сауляк;

Береговское.

Кроме того, есть перспективы обнаружения золота в Крыму, Добруджи и особенно на шельфе Черного и Азовского морей, где открыты участки с золотой минерализацией,

– указывает ресурс.

