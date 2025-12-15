У світі може виникнути новий лідер: ця країна скуповує золоті родовища

Китай продовжує розширювати свої можливості. Ця країна прагне посилити контроль над світовим ринком золота. Нещодавно стало відомо про покупку Пекіном бразильських копалин.

Що відомо про покупку Китаєм бразильських копалин?

Загалом на покупку бразильських копалин Китаєм було витрачено майже 1 мільярд доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

CMOC Group – це наразі один із найбільших гірничодобувних концернів Китаю. Саме ця компанія придбала бразильську Equinox Gold.

Щодо цієї угоди відомі такі деталі:

загалом в угоді йдеться про 2 компанії Equinox: Leagold LatAm Holdings BV та Luna Gold;

як відомо, Equinox отримає спочатку 900 мільйонів доларів готівкою;

потім через рік ще буде здійснено умовний платіж – 115 мільйонів доларів.

Зауважимо, що після завершення цієї угоди, згідно із заявою CMOC, річний видобуток золота відчутно зросте. Як відомо, він збільшиться на 8 тонн на рік (саме такий потенціал придбаних шахт).

Загальний видобуток потенційно зросте до понад 20 тонн після початку роботи однієї з шахт в Еквадорі. Очікується, що угода буде завершена в першому кварталі наступного року,

– зазначило видання.

Зверніть увагу! Ця угода має зміцнити позиції CMOC у Латинській Америці.

Що відбувається на ринку металів зараз?