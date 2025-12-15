У світі може виникнути новий лідер: ця країна скуповує золоті родовища
- Китайська компанія CMOC Group придбала бразильську Equinox Gold за майже 1 мільярд доларів.
- Після завершення угоди річний видобуток золота потенційно зросте на 8 тонн.
Китай продовжує розширювати свої можливості. Ця країна прагне посилити контроль над світовим ринком золота. Нещодавно стало відомо про покупку Пекіном бразильських копалин.
Що відомо про покупку Китаєм бразильських копалин?
Загалом на покупку бразильських копалин Китаєм було витрачено майже 1 мільярд доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
CMOC Group – це наразі один із найбільших гірничодобувних концернів Китаю. Саме ця компанія придбала бразильську Equinox Gold.
Щодо цієї угоди відомі такі деталі:
- загалом в угоді йдеться про 2 компанії Equinox: Leagold LatAm Holdings BV та Luna Gold;
- як відомо, Equinox отримає спочатку 900 мільйонів доларів готівкою;
- потім через рік ще буде здійснено умовний платіж – 115 мільйонів доларів.
Зауважимо, що після завершення цієї угоди, згідно із заявою CMOC, річний видобуток золота відчутно зросте. Як відомо, він збільшиться на 8 тонн на рік (саме такий потенціал придбаних шахт).
Загальний видобуток потенційно зросте до понад 20 тонн після початку роботи однієї з шахт в Еквадорі. Очікується, що угода буде завершена в першому кварталі наступного року,
– зазначило видання.
Зверніть увагу! Ця угода має зміцнити позиції CMOC у Латинській Америці.
Що відбувається на ринку металів зараз?
Наразі вартість золота та світла наближається до 36-річного рекорду. Імовірно, ці метали дорожчатимуть далі. Зокрема, золото зросло в ціні за рік на понад 60%. А от срібло подорожчало – на більш як 100%.
Зросла також вартість міді. Ціна цього металу збільшилась на понад 30%. Така ситуація виникла через високе споживання, а також – простої шахт.
Вартість інших металів протягом 2025 року зростала внаслідок виникнення низки факторів. Зокрема, причиною цього стало збільшення попиту на інвестиційні активи.