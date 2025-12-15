В мире может возникнуть новый лидер: эта страна скупает золотые месторождения
- Китайская компания CMOC Group приобрела бразильскую Equinox Gold за почти 1 миллиард долларов.
- После завершения сделки годовая добыча золота потенциально вырастет на 8 тонн.
Китай продолжает расширять свои возможности. Эта страна стремится усилить контроль над мировым рынком золота. Недавно стало известно о покупке Пекином бразильских ископаемых.
Что известно о покупке Китаем бразильских ископаемых?
Всего на покупку бразильских ископаемых Китаем было потрачено почти 1 миллиард долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
CMOC Group – это сейчас один из крупнейших горнодобывающих концернов Китая. Именно эта компания приобрела бразильскую Equinox Gold.
По этой сделке известны следующие детали:
- всего в сделке речь идет о 2 компаниях Equinox: Leagold LatAm Holdings BV и Luna Gold;
- как известно, Equinox получит сначала 900 миллионов долларов наличными;
- затем через год еще будет осуществлен условный платеж – 115 миллионов долларов.
Заметим, что после завершения этой сделки, согласно заявлению CMOC, годовая добыча золота ощутимо возрастет. Как известно, она увеличится на 8 тонн в год (именно такой потенциал приобретенных шахт).
Общая добыча потенциально возрастет до более 20 тонн после начала работы одной из шахт в Эквадоре. Ожидается, что сделка будет завершена в первом квартале следующего года,
– отметило издание.
Обратите внимание! Эта сделка должна укрепить позиции CMOC в Латинской Америке.
Что происходит на рынке металлов сейчас?
Сейчас стоимость золота и света приближается к 36-летнему рекорду. Вероятно, эти металлы будут дорожать дальше. В частности, золото выросло в цене за год более чем на 60%. А вот серебро подорожало – на более чем 100%.
Выросла также стоимость меди. Цена этого металла увеличилась более чем на 30%. Такая ситуация возникла из-за высокого потребления, а также – простоя шахт.
Стоимость других металлов в течение 2025 года росла вследствие возникновения ряда факторов. В частности, причиной этого стало увеличение спроса на инвестиционные активы.