В мире может возникнуть новый лидер: эта страна скупает золотые месторождения

Китай продолжает расширять свои возможности. Эта страна стремится усилить контроль над мировым рынком золота. Недавно стало известно о покупке Пекином бразильских ископаемых.

Что известно о покупке Китаем бразильских ископаемых?

Всего на покупку бразильских ископаемых Китаем было потрачено почти 1 миллиард долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

CMOC Group – это сейчас один из крупнейших горнодобывающих концернов Китая. Именно эта компания приобрела бразильскую Equinox Gold.

По этой сделке известны следующие детали:

всего в сделке речь идет о 2 компаниях Equinox: Leagold LatAm Holdings BV и Luna Gold;

как известно, Equinox получит сначала 900 миллионов долларов наличными;

затем через год еще будет осуществлен условный платеж – 115 миллионов долларов.

Заметим, что после завершения этой сделки, согласно заявлению CMOC, годовая добыча золота ощутимо возрастет. Как известно, она увеличится на 8 тонн в год (именно такой потенциал приобретенных шахт).

Общая добыча потенциально возрастет до более 20 тонн после начала работы одной из шахт в Эквадоре. Ожидается, что сделка будет завершена в первом квартале следующего года,

Обратите внимание! Эта сделка должна укрепить позиции CMOC в Латинской Америке.

Что происходит на рынке металлов сейчас?