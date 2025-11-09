Укр Рус
9 листопада, 15:40
2

Ви будете шоковані: саме ця країна має найбільші запаси золота

Анастасія Зорик
Основні тези
  • США мають найбільші запаси золота у світі, які становлять 8 133,5 тонни.
  • Німеччина посідає друге місце з 3 350,3 тонни золота, маючи найбільші запаси в Європі.

Станом на зараз, найбільші запаси золота мають США. Ця країна залишається лідером протягом довгого часу.

Де найбільші запаси золота?

США мають запаси у розмірі –  8 133,5 тонни золота, повідомляє 24 Канал з посиланням на Всесвітню золоту раду.

На другому місці за рівнем запасів Німеччина. Зараз там – 3 350,3 тонни золота.  

Цікаво! Саме Німеччина має найбільші запаси золота в Європі.

Також значні запаси мають:

  • Італія – майже 2 451,8 тонни золотих запасів;
  • Франція – 2 437 тонн золотих запасів;
  • Росія – 2 329,6 тонни золотих запасів;
  • Китай – 2 303,5 тонни золотих запасів;
  • Індія – 880,2 тонни золотих запасів;
  • Японія – 846 тонн золотих запасів.

Зверніть увагу! Запаси золота в Україні складають орієнтовно – 27,4 тонни золота.

Чи може Україна видобувати золото?

  • Як повідомляють "Корисні копалини України", на українській території є 3 основні провінції, де знаходяться найбільші запаси золота. Найбільші поклади на "Українському щиті". Також значні запаси у Карпатській та Донбаській золоторудних провінціях. 

  • Україна має значний потенціал для видобутку золота. Загалом він складає приблизно – 3 тисячі тонн.