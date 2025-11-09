Вы будете шокированы: именно эта страна имеет самые большие запасы золота

По состоянию на сейчас, самые большие запасы золота имеют США. Эта страна остается лидером на протяжении долгого времени.

Где самые большие запасы золота? США имеют запасы в размере – 8 133,5 тонны золота, сообщает 24 Канал со ссылкой на Всемирный золотой совет. Читайте также Медный лидер планеты: какая страна обладает наибольшими запасами металла На втором месте по уровню запасов Германия. Сейчас там – 3 350,3 тонны золота. Интересно! Именно Германия имеет наибольшие запасы золота в Европе. Также значительные запасы имеют: Италия – почти 2 451,8 тонны золотых запасов;

Франция – 2 437 тонн золотых запасов;

Россия – 2 329,6 тонны золотых запасов;

Китай – 2 303,5 тонны золотых запасов;

Индия – 880,2 тонны золотых запасов;

Япония – 846 тонн золотых запасов. Обратите внимание! Запасы золота в Украине составляют ориентировочно – 27,4 тонны золота. Может ли Украина добывать золото? Как сообщают "Полезные ископаемые Украины", на украинской территории есть 3 основные провинции, где находятся наибольшие запасы золота. Самые большие залежи на "Украинском щите". Также значительные запасы в Карпатской и Донбасской золоторудных провинциях.

Украина имеет значительный потенциал для добычи золота. В общем он составляет примерно – 3 тысячи тонн.