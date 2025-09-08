Китай активно накопичує золото. Збільшення резервів триває вже 10 місяць поспіль.

Навіщо Китаю значні золоті резерви?

Китай продовжує здійснювати стратегію диверсифікації активів саме на користь золота, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Зверніть увагу! Завдяки такій стратегії, Китай хоче зменшити залежність від долара США.

Як Китай збільшив свої золоті резерви:

офіційні дані свідчать про зростання запасів золота у минулому місяці на 0,06 млн тройських унцій, загальний їх об'єм – 74,02 мільйони унцій;

від початку циклу покупок у листопаді 2024 року, Пекін збільшив резерви на 1,22 мільйона унцій.

Як може подорожчати золото? Нещодавно вартість золота сягнула рекордного значення, перевищивши 3,5 тисячі доларів за унцію. Прогнози свідчать про те, що дорогоцінний метал може відчутно подорожчати згодом, сягнувши 5 тисяч доларів за унцію. Як відзначають аналітики Goldman Sachs, така ситуація імовірна через втручання Трампа у незалежність ФРС.

Яка ситуація із золотом зараз?

Трамп намагався звільнити члена ради ФРС Лізу Кук. Саме такі дії американського президента створили загрозу незалежності установи. Внаслідок цього прецеденту, вартість золота зросла до 3 508 доларів за унцію.

Вартість ювелірного золота варіюється від складу сплаву. Зокрема, його можна визначити за допомогою проби. Зауважимо, що цей показник вказує на кількість "основного" чистого металу у сплаві.