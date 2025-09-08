Укр Рус
8 сентября, 16:00
3

Новая стратегия Си: зачем Китай накапливает золото

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Китай накапливает золото 10 месяцев подряд для диверсификации активов и уменьшения зависимости от доллара США.
  • Золотые резервы Китая выросли на 1,22 миллиона унций с ноября 2024 года.

Китай активно накапливает золото. Увеличение резервов продолжается уже 10 месяц подряд.

Зачем Китаю значительные золотые резервы?

Китай продолжает осуществлять стратегию диверсификации активов именно в пользу золота, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Обратите внимание! Благодаря такой стратегии, Китай хочет уменьшить зависимость от доллара США.

Как Китай увеличил свои золотые резервы:

  • официальные данные свидетельствуют о росте запасов золота в прошлом месяце на 0,06 млн тройских унций, общий их объем – 74,02 миллиона унций;
  • с начала цикла покупок в ноябре 2024 года, Пекин увеличил резервы на 1,22 миллиона унций.

Как может подорожать золото?

Недавно стоимость золота достигла рекордного значения, превысив 3,5 тысячи долларов за унцию. Прогнозы свидетельствуют о том, что драгоценный металл может ощутимо подорожать впоследствии, достигнув 5 тысяч долларов за унцию. Как отмечают аналитики Goldman Sachs, такая ситуация вероятна из-за вмешательства Трампа в независимость ФРС.

Какая ситуация с золотом сейчас?

  • Трамп пытался уволить члена совета ФРС Лизу Кук. Именно такие действия американского президента создали угрозу независимости учреждения. В результате этого прецедента, стоимость золота выросла до 3 508 долларов за унцию.

  • Стоимость ювелирного золота варьируется от состава сплава. В частности, его можно определить с помощью пробы. Отметим, что этот показатель указывает на количество "основного" чистого металла в сплаве.

Имеет ли Украина возможность добывать золото?

Украина имеет значительные запасы золота. Они находятся по всей территории страны. По оценкам Госгеонедр, Украина имеет всего 3 тысячи тонн золота в своих недрах.