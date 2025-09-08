Китай активно накапливает золото. Увеличение резервов продолжается уже 10 месяц подряд.

Зачем Китаю значительные золотые резервы?

Китай продолжает осуществлять стратегию диверсификации активов именно в пользу золота, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также Ситуация только "улучшается": что на самом деле происходит в банковском секторе России

Обратите внимание! Благодаря такой стратегии, Китай хочет уменьшить зависимость от доллара США.

Как Китай увеличил свои золотые резервы:

официальные данные свидетельствуют о росте запасов золота в прошлом месяце на 0,06 млн тройских унций, общий их объем – 74,02 миллиона унций;

с начала цикла покупок в ноябре 2024 года, Пекин увеличил резервы на 1,22 миллиона унций.

Как может подорожать золото? Недавно стоимость золота достигла рекордного значения, превысив 3,5 тысячи долларов за унцию. Прогнозы свидетельствуют о том, что драгоценный металл может ощутимо подорожать впоследствии, достигнув 5 тысяч долларов за унцию. Как отмечают аналитики Goldman Sachs, такая ситуация вероятна из-за вмешательства Трампа в независимость ФРС.

Какая ситуация с золотом сейчас?

Трамп пытался уволить члена совета ФРС Лизу Кук. Именно такие действия американского президента создали угрозу независимости учреждения. В результате этого прецедента, стоимость золота выросла до 3 508 долларов за унцию.

Стоимость ювелирного золота варьируется от состава сплава. В частности, его можно определить с помощью пробы. Отметим, что этот показатель указывает на количество "основного" чистого металла в сплаве.